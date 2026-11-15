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Cinayetten 20 yıldan fazla hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalandı

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Cinayetten 20 yıldan fazla hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalandı
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Kırıkkale’de “kasten öldürme” suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.Ö. (37), jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından hükümlü, ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kırıkkale’de aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında “kasten öldürme” suçundan aranan bir hükümlü yakalandı.

JANDARMADAN ARANANLARA YÖNELİK ÇALIŞMA

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, “kasten öldürme” suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.Ö., ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından A.Ö., ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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