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İşte Fransa-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

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İşte Fransa-Türkiye maçının muhtemel 11'leri Haber Videosunu İzle
İşte Fransa-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 22.45'TE

Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Dan Cook ve Ian Hussin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Doue, Mbappe.

Türkiye : Berke, Zeki, Merih, Abdülkerim, Eren, Salih, Orkun, Yunus, Arda, Barış Alper, Enes Ünal.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜNAL Andizoglu:

Maça çıkmasinlar 3:0 hükmen yenik sayilsinlar daha iyi hem seyircide rezil olmamış olur

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