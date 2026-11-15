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Alanya'ya tatile gelen Polonyalı turistten 4 Kasım'dan beri haber yok! Telefonu otel odasında bulundu

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Alanya'ya tatile gelen Polonyalı turistten 4 Kasım'dan beri haber yok! Telefonu otel odasında bulundu
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Alanya'ya 31 Ekim'de tatile gelen Polonya vatandaşı 53 yaşındaki Robert Bak'tan 4 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor. 11 Kasım'da ülkesine dönmesi gereken Bak'ın havalimanı transferine katılmaması üzerine ailesi büyükelçiliğe başvurdu. Jandarmanın kontrolünde cep telefonu otel odasında bulunan turist için karadan ve denizden yapılan aramalar sonuçsuz kaldı.

  • Polonya vatandaşı Robert Bak (53), 31 Ekim'de tatil için Alanya'ya geldi ve ailesiyle en son 4 Kasım'da WhatsApp üzerinden iletişim kurdu.
  • 11 Kasım'da ülkesine dönmesi gereken Bak, havaalanı transferine katılmadı ve kendisinden haber alınamıyor.
  • Jandarmanın otel odasında yaptığı kontrolde Bak'ın cep telefonu odasında bulundu; karadan ve denizden yapılan aramalarda henüz sonuç alınamadı.

Tatil için Antalya'ya gelen ve 11 Kasım'da ülkesine dönmesi gerekirken kendisinden bir daha haber alınamayan Polonyalı turist için ailesi yardım çağrısında bulundu.

EN SON 4 KASIM'DA HABERLEŞTİLER

Olay, Alanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polonya vatandaşı Robert Bak (53) 31 Ekim tarihinde tatil için Alanya'ya geldi. Konaklayacağı otele yerleşen Bak ile ailesi, en son 4 Kasım tarihinde WhatsApp üzerinden iletişim kurdu. Tatili sona eren ve 11 Kasım'da ülkesine dönmesi gereken Robert Bak, havaalanı transferine katılmadı.

Bak'ın ülkesine dönmemesi üzerine kardeşi ve ailesi Polonyalı turiste ulaşmaya çalıştı ancak ailenin tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Aramalara geri dönmeyen ve kendisine ulaşılamayan Bak için ailesi Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği ile iletişime geçti. Büyükelçilik görevlileri tarafından kayıp olayı İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirildi.

TELEFONU ODASINDA BULUNDU

Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Bak'ın cep telefonu odasında bulundu. Şahsın denize girmiş olma ihtimali üzerine Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede arama çalışması yaptı. Ancak karadan ve denizden yapılan aramalarda henüz bir sonuca ulaşılamadı.

KARDEŞİNDEN YARDIM ÇAĞRISI

Kardeşini görenlerin güvenlik birimlerine bilgi vermesini isteyen Grzegorz Bak, "Kardeşim Polonya'da 80 yaşındaki babamızın günlük bakımını üstleniyordu. Babamız ve bütün ailemiz onun bulunmasını bekliyor. 4 Kasım 2026 tarihinden itibaren Robert Bak'ı Alanya'da veya Türkiye'nin başka bir bölgesinde görmüş olabilecek kişilerin yetkili güvenlik birimlerine bilgi vermelerini rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Çabuk bulunur teknik takipte bizim üzerimize ülke yok ..

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