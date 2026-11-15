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Göksel'in Avrupa konserlerinde vize engeli: Orkestra ekibi olmadan konser verdi

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Göksel'in Avrupa konserlerinde vize engeli: Orkestra ekibi olmadan konser verdi Haber Videosunu İzle
Göksel'in Avrupa konserlerinde vize engeli: Orkestra ekibi olmadan konser verdi
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Ünlü şarkıcı Göksel, Mannheim ve Brüksel konserleri öncesinde orkestra ekibinin topluca vize engeline takıldığını açıkladı. Konserleri iptal etmek istemediğini belirten sanatçı, uzun zamandır planladıkları özel projeyle dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Şarkıcı Göksel'in Almanya'nın Mannheim ve Belçika'nın Brüksel kentlerinde gerçekleştirdiği konserlerde vize engeli nedeniyle aksaklık yaşandı. Orkestra ekibinin topluca vize alamadığını açıklayan sanatçı, yaşanan soruna rağmen konserleri iptal etmek istemediğini söyledi.

“SİZLERLE BULUŞMAYI O KADAR ÇOK İSTEDİM Kİ”

Konser sırasında dinleyicilerine seslenen Göksel, yaşanan vize sorununa rağmen sahneye çıkma kararını şu sözlerle anlattı:

“Ekip arkadaşlarımın topluca vize engeline takılmasına rağmen bu konserlerimizi iptal etmek hiç içimden gelmedi. Sizlerle buluşmayı o kadar çok istedim ki.”

Göksel, Tuluğ Tırpan ile uzun zamandır üzerinde çalıştıkları projeyle Mannheim ve Brüksel'de dinleyicileriyle buluştuklarını belirtti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUmut Senturk:

Aptal avrupa duzgun vatandaslarla ugrasıyor gocmenleri topluyor

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