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İsmail Ege Şaşmaz'dan kızı Azra'nın sağlık durumuyla ilgili umut veren haber!

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İsmail Ege Şaşmaz'dan kızı Azra'nın sağlık durumuyla ilgili umut veren haber!
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Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, yaklaşık iki yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele eden kızı Azra'nın tedavi sürecini anlattı. Son çare olarak Almanya'ya gittiklerini belirten Şaşmaz, tedaviye Türkiye'de devam ettiklerini söyleyerek "Çok şükür, çok az kaldı. İnşallah 5-6 haftaya netleşir, ben de güzel haberler veririm" dedi.

  • İsmail Ege Şaşmaz, yaklaşık iki yıldır sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören kızı Azra'nın tedavisi için Almanya'ya gitti.
  • Almanya'daki Türk doktorun yönlendirmesiyle Azra'nın tedavisi Türkiye'deki bir uzmanla devam ediyor.
  • Şaşmaz, kızının sağlık durumunun 5-6 hafta içinde netleşmesini bekliyor.

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, yaklaşık iki yıldır sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören kızı Azra'nın son durumunu anlattı. Tedavi için Almanya'ya kadar gittiklerini belirten Şaşmaz, sürecin artık sonuna yaklaştıklarını söyleyerek 5-6 hafta içinde güzel haberler vermeyi umduğunu açıkladı.

KIZININ TEDAVİSİ İÇİN ALMANYA'YA GİTTİ

Güneşi Beklerken, Sen Çal Kapımı ve Cenazemize Hoş Geldiniz gibi yapımlarla tanınan İsmail Ege Şaşmaz, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir süredir kızı Azra'nın sağlık sorunlarıyla ilgilenen ünlü oyuncu, tedavi sürecinde yaşadıkları zorluklardan söz etti. Yaklaşık iki yıldır kızının sağlığına kavuşması için mücadele ettiklerini belirten Şaşmaz, Almanya'ya gitme kararını da anlattı.

Daha önce ailesiyle birlikte yurt dışına taşındığı yönündeki iddiaları yalanlayan oyuncu, Almanya'ya yalnızca kızının tedavisi için gittiklerini açıklamıştı.

"SON ÇARE ALMANYA'YDI"

Kızının tedavisinde farklı yollar denediklerini anlatan İsmail Ege Şaşmaz, Almanya'da görüştükleri Türk doktorun kendilerini Türkiye'deki başka bir uzmana yönlendirdiğini söyledi.

Şaşmaz, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"Hikaye bir buçuk, iki yıla dayanıyor. Son çare Almanya'ydı, Almanya'ya gittik. Sonra gördük ki, oradaki Türk doktor, ülkemizdeki bir Türk doktoru önerdi. Şu anda, o doktorumuzla devam ediyoruz. Çok şükür, çok az kaldı. İnşallah 5-6 haftaya netleşir, ben de güzel haberler veririm."

"İNŞALLAH 5-6 HAFTAYA GÜZEL HABERLER VERİRİM"

Kızının tedavisinin Türkiye'de devam ettiğini belirten oyuncu, önümüzdeki haftalarda sağlık durumuna ilişkin daha net sonuçlar almayı beklediklerini ifade etti.

Azra'nın yaşadığı sağlık sorununun ne olduğu ise kamuoyuyla paylaşılmadı. Şaşmaz'ın açıklamaları, tedavi sürecinde olumlu gelişmeler yaşanmasını beklediklerini ortaya koyarken ünlü oyuncu, güzel haberler verebilmek için umutlu olduğunu dile getirdi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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