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Gaziantep FK, Volkan Demirel'i resmen açıkladı

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Gaziantep FK, Volkan Demirel'i resmen açıkladı
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Başkanı Memik Yılmaz, teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Başkanı Memik Yılmaz, teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. 

GAZİANTEP FK'DE VOLKAN DEMİREL DÖNEMİ

Orhan Ak ile yollarını ayırmasının ardından vakit kaybetmeden yeni çalıştırıcı arayışına giren kırmızı-siyahlı yönetim, 45 yaşındaki teknik adamla el sıkıştı. Başkan Memik Yılmaz, yaptığı açıklamada "Volkan Demirel ile prensipte anlaştık. Yarın takımın başında antrenmana çıkacak." ifadelerini kullandı. 

1,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran ve bir süredir boşta olan Volkan Demirel ile yapılan görüşmelerde taraflar 1,5 yıllık sözleşme konusunda mutabakata vardı. 

İLK SINAVI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada topladığı 8 puanla küme düşme hattında yer alan Gaziantep FK, milli arayı yeni teknik direktörü yönetiminde değerlendirecek. Kırmızı-siyahlı ekip, Volkan Demirel idaresindeki ilk resmi sınavını ise milli aranın dönüşünde deplasmanda eski takımı Gençlerbirliği karşısında verecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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