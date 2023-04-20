Son Dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı

Adana'da AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

"SUÇLUNUN BULUNACAĞINA İNANIYORUZ"

Kandemir, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"12 EL ATEŞ EDİLDİ"

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ilçe binasına 12 el ateş edildiğini söyledi. Kandemir, "İlçe binamıza 1 kişi tarafından 12 el ateş edildiği bilgisini aldık. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tüm teşkilatımıza, partimize geçmiş olsun" dedi.