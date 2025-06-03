Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli başta olmak üzere diğer çevre illerde de hissedilen depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 yaşındaki Afranur Günlü'nün panik atak nedeniyle hayatını kaybettiğini, 69 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Akdeniz ve Ege Denizi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 02.17 sıralarında meydana gelen deprem İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya çevrelerinde şiddetli şekilde hissedildi. AFAD'ın açıklamasına göre depremin derinliği 67,91 km olarak kaydedildi.

BAŞKAN ÜNLÜ: ŞİDDETLİ ŞEKİLDE HİSSETTİK

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü depremi şiddetli şekilde hissettiklerini, ekiplerinin sahada olduğunu ve henüz olumsuz bir durumun bildirilmediğini ifade etti.

Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem

BAKAN YERLİKAYA: 46 VATANDAŞIMIZIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre yerleşim bulunan binalarda yıkım olmadığını duyurdu, panikatak nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun Afranur Günlü olduğunu açıkladı.

Bakan Yarlikaya'nın açıklaması şöyle; "Muğla Marmaris'te 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, Valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir.

Depremde Fethiye'de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan Rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, an itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını belirtti.

Kurum "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem

VALİ AKBIYIK: PANİK NEDENİYLE 69 KİŞİ ETKİLENDİ

Sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık da kentte an itibarıyla yıkım bulunmadığını duyurdu.

Akbıyık "Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. Muğla Valisi Akbıyık daha sonra yaptığı açıklamada ise depremden kentte 69 vatandaşın etkilendiğini, panik atak geçiren 14 yaşındaki gencin ise hayatını kaybettiğini bildirdi. Akbıyık şu açıklamayı yaptı: "Depremden şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulans ile 45 vatandaşımız ayaktan olmak üzere toplam 55 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız yerinde tedavi edilmiştir. Fethiye ilçemizde depremde panik atak geçirerek hastaneye getirilen 14 yaşındaki bir evladımız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı."

Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem

AFAD: AYDIN, İZMİR, DENİZLİ VE MANİSA'DA DA HİSSEDİLDİ

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi: "Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02.17'de meydana gelen, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

büyük geçmiş olsun vefaat edenin ailesine sabır diliyorum

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Allah (c.c) "YAPRAĞIN DÜŞMESİNİ" bile "serbest", başıboş, BIRAKMAMIŞTIR.... Peki "DEPREM" gibi binlerce kişinin hayatını derinden etkileyecek bir olayı mı "serbest, kendi haline" bırakacak ?...... Kimse kendini kandırmasın..... Bu depremin sebebini, Allah (c.c), Kasas Suresi'nin 59. Ayetinin "2. CÜMLESİNDE" açık açık yazmıştır...... Depremin sebebi : " TOPLUMUN YAPTIĞI ZULÜM, TOPLUMUN İÇİNE BATMIŞ OLDUĞU "AHLAKSIZLIKTIR"... Herkes aklını başına toplasın... yoksa ÇOK DAHA KÖTÜSÜ GELECEK ! Ahiret

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