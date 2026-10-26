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Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı

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Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı Haber Videosunu İzle
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
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Irak güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "Şengal Direniş Birlikleri" (YBŞ) adlı yapıdan bazı askeri noktaları devraldı. Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asılırken devir işleminde ortaya ilginç görüntüler çıktı.

  • PKK'nın Sincar'daki uzantısı YBŞ, silah bırakarak Irak ordusuna entegre edildi.
  • Sincar Dağı'nın en yüksek noktası Çelmera'da düzenlenen törenle 2 bin silahlı YBŞ mensubunun entegrasyonu gerçekleştirildi.
  • Irak güvenlik güçleri, Sincar'daki bazı önemli askeri noktaları YBŞ'den teslim aldı.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ", silah bırakarak Irak ordusuna entegre edildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Sincar'daki askeri noktaların Irak güvenlik güçlerine devredilme sürecinin başladığı bildirildi. Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Sincar'daki bazı önemli askeri noktaları terör örgütü YBŞ'den teslim aldığı kaydedildi.

SİLAHLARI VE ASKERİ NOKTALARI DA KAPSIYOR

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ" adlı yapının Irak güvenlik güçleriyle bütünleşme sürecinin yalnızca personeli değil, silahları ve askeri noktaları da kapsadığı ifade edildi.

ÇELMERA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

PKK/YBŞ mensubu 2 bin silahlı kişinin Irak güvenlik güçlerine entegrasyonu kapsamında Sincar Dağı'nın en yüksek noktası olan Çelmera'da tören düzenlendi. Törene YBŞ ve Irak hükümeti temsilcileri katıldı.

"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, yaptığı açıklamada uygulamanın Sincar ilçesinde güvenlik sorumluluğu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. Numan, Irak Anayasası'nın Silahlı Kuvvetler dışında askeri grupların oluşturulmasını yasakladığına işaret etti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

milleti kandırın

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Asıl kandırma işi 100 yıl önce yapıldı. Araplara isyan etti düşman dediniz İsyan eden Araplara dost oldunuz dost olanlara düşman. Suudi arab. da isyan eden Şerif Hüseyin oğlu Irak ın ilk kralıydı. Bil bakalım Türkiye Cumhuriyetinde kimi ziyaret etti?

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıUgur Ayhan:

sen ne istiyon fikrini beyan ette bilelim

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıvedat cici:

said nerdesin bak seninkiler

Yorum Beğen4
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Haber Yorumlarıdemokratikfikir:

Artık devlet tarafından da bazı radikal demokratik adımların atılması terörsöz Türkiye projesinin hızlanması için elzemdir.

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Haber Yorumlarıêli Kürdi:

Asla bu zihniyetin şehirlere inip Kürtlerin başına bela edilmesi Kürt halkina yapılacak en büyük ihanet olur ne halleri varsa görsünler Avrupa'ya Amerika'ya hatta mümkünse uzaya gitsinler yeterki kurtl halkının başına bela edilmesinler

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarıvedat cici:

ne öneriyorsun

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Olur, peki oldu olacak ne gibi adımlar atalım onu da söyle bay bilmiş özerklik verelim ikinci bir başkent ilan edelim, Türkiye Cumhuriyeti adını değiştirelim söyle ne yapalım. Sen kapına dayanan kişiye her istediğini veriyor musun?

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Haber YorumlarıAli Orhan:

Sadece forma değişmiş yakın da vay halimize

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Haber Yorumlarıvedat cici:

bu tiplerin şansı yok dikerler

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