Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı

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Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ", silah bırakarak Irak ordusuna entegre edildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Sincar'daki askeri noktaların Irak güvenlik güçlerine devredilme sürecinin başladığı bildirildi. Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Sincar'daki bazı önemli askeri noktaları terör örgütü YBŞ'den teslim aldığı kaydedildi.

SİLAHLARI VE ASKERİ NOKTALARI DA KAPSIYOR

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ" adlı yapının Irak güvenlik güçleriyle bütünleşme sürecinin yalnızca personeli değil, silahları ve askeri noktaları da kapsadığı ifade edildi.

ÇELMERA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

PKK/YBŞ mensubu 2 bin silahlı kişinin Irak güvenlik güçlerine entegrasyonu kapsamında Sincar Dağı'nın en yüksek noktası olan Çelmera'da tören düzenlendi. Törene YBŞ ve Irak hükümeti temsilcileri katıldı.

"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, yaptığı açıklamada uygulamanın Sincar ilçesinde güvenlik sorumluluğu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. Numan, Irak Anayasası'nın Silahlı Kuvvetler dışında askeri grupların oluşturulmasını yasakladığına işaret etti.

Kaynak: Haberler.com