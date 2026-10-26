Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı

Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "Şengal Direniş Birlikleri" (YBŞ) adlı yapıdan bazı askeri noktaları devraldı. Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asılırken devir işleminde ortaya ilginç görüntüler çıktı.
- PKK'nın Sincar'daki uzantısı YBŞ, silah bırakarak Irak ordusuna entegre edildi.
- Sincar Dağı'nın en yüksek noktası Çelmera'da düzenlenen törenle 2 bin silahlı YBŞ mensubunun entegrasyonu gerçekleştirildi.
- Irak güvenlik güçleri, Sincar'daki bazı önemli askeri noktaları YBŞ'den teslim aldı.
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ", silah bırakarak Irak ordusuna entegre edildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Sincar'daki askeri noktaların Irak güvenlik güçlerine devredilme sürecinin başladığı bildirildi. Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Sincar'daki bazı önemli askeri noktaları terör örgütü YBŞ'den teslim aldığı kaydedildi.
SİLAHLARI VE ASKERİ NOKTALARI DA KAPSIYOR
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ" adlı yapının Irak güvenlik güçleriyle bütünleşme sürecinin yalnızca personeli değil, silahları ve askeri noktaları da kapsadığı ifade edildi.
ÇELMERA'DA TÖREN DÜZENLENDİ
PKK/YBŞ mensubu 2 bin silahlı kişinin Irak güvenlik güçlerine entegrasyonu kapsamında Sincar Dağı'nın en yüksek noktası olan Çelmera'da tören düzenlendi. Törene YBŞ ve Irak hükümeti temsilcileri katıldı.
"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"
Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, yaptığı açıklamada uygulamanın Sincar ilçesinde güvenlik sorumluluğu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. Numan, Irak Anayasası'nın Silahlı Kuvvetler dışında askeri grupların oluşturulmasını yasakladığına işaret etti.