Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

Real Madrid forması giyen Vinicius Junior ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çeken Virginia Fonseca'nın özel hayatında beklenmedik bir gelişme yaşandı. 11 Ekim'de yıldız futbolcudan ayrılan Fonseca, aradan yalnızca 15 gün geçmesinin ardından eski aşkına geri döndü.

ÜÇ ÇOCUĞUNUN BABASIYLA NİŞANLANDI

Virginia Fonseca, üç çocuğunun babası olan eski partneriyle yeniden bir araya geldi. İlişkilerine bir şans daha verme kararı alan çift, bu kez evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.