Grand Kartal Otel'in genel müdürü Emir Aras'tan şaşırtan talep: Tahliyemi istemiyorum

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin davanın 10'uncu celsesi başladı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin salonunda yapılan duruşma için çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

ARA KARAR BEKLENİYOR

Davada, aralarında otel işletmecileri, şirketin yönetim kurulu üyeleri, teknik ve idari kadro, iş güvenliği uzmanları ile Bolu İl Özel İdaresi'nden bazı yetkililerin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık hakim karşısına çıkıyor. Mahkeme heyetinin bugünkü duruşmanın ardından ara kararları açıklaması bekleniyor.

OTELİN GENEL MÜDÜRÜ TAHLİYESİNİ TALEP ETMEDİ

Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras tahliyesini talep etmedi. Tutuklu sanık Emir Aras şunları söyledi:

"Yaşanan bu acıdan dolayı çok üzgünüm. Keşkelerim çok fazla, pişmanlıklarım çok fazla. Kendimi savunacak bir şey bulmuyorum. Tahliyemi istemiyorum. Kusurlarım olduğunu düşünüyorum. Savunacak bir yanımı bulamıyorum ama bunları bilerek yapmadım"

EMİR ARAS'IN YANGINDAN AİLESİYLE KAÇIŞI KAMERADA

Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül'ün damadı Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras, geçtiğimiz günlerde duruşmada yaptığı savunmada, "Saat 03.32'de eşim 'Dışarıdan sesler geliyor' dedi. Dışarıyı merak ettiğim için kapıyı açtım ve karşıdan dumanlar geliyordu. Sonra telefon bir daha çaldı. O sırada eşime, 'Koş kızı al, yangın var galiba' dedim" demişti. O anlara ilişkin yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

ARKASINA BİLE BAKMAMIŞ

Güvenlik kamerasından odasının kapısı yansıyan Emir Aras'ın yangının ilk başladığı dakikalarda odasından önce kendisi dışarı çıktığı koridora baktığı görüldü. Koridorun sonuna kadar giden Aras, daha sonrasında yangın çıktığını anlayınca odasına koşarak geri döndü, çocuklarına ve karısına haber vermeye geldi. Yaklaşık 1 dakika içerisinde odadan eşyalarını toplayan Genel Müdür Emir Aras ve Elif Aras çocuklarıyla birlikte odadan hızlıca uzaklaştığı kameraya yansıdı.

MÜŞTEKİ AKİŞLİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Duruşmada müşteki olarak söz alan, yangında annesi, kardeşi ve yeğenini kaybeden Bülent Akişli, kamera kayıtlarını izlediğini belirterek, "Emir Aras gözümün içine bakar mısın? Bugün sabah kamera kayıtlarını izledim. Diyordun ya 'Kapıları çaldım, bağırdım.' Hiç alakası yok, kapıyı açtın, telefonla dışarı çıktın, içeri girdin, eşini ve çocuğunu aldın, o masum insanlara sesini bile çıkarmadan çıkıp gittin. Sen 7. katta yatarken benim annem, kardeşim ve yeğenim de 7010 numaralı odada yatıyordu vicdansız, aynı koridordasın." sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

SON CELSEDE NELER YAŞANDI?

Cumhuriyet Savcısı son celsede 2018-2022 yıllarında otelin LPG iç ve dış tesisatının projesiz olduğunu bilmesine rağmen gaz akışını kesmeyip denetim görevini yerine getirmediği gerekçesiyle LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın ile oteldeki yangın güvenliği yönünden eksiklikleri rapor etmediği gerekçesiyle iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Kübra Demir'in ağır kusurlu olduklarını ifade etmiş ve tutuklanmaları talebinde bulunmuştu.

Müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini isteyen Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve itfaiye eri İrfan Acar'ın "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol hükümlerinin devamını talep etti.