Bonservisi elinde olan Icardi'nin gözü çok yükseklerde

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Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumunda bulunan Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin İtalya'dan dikkat çeken bir haber geldi.

La Gazzetta Dello Sport, bonservisi elinde bulunan önemli futbolcuları değerlendirdiği dosyada 33 yaşındaki Icardi'ye de yer verdi. Gazeteye göre Arjantinli santrforun yeni takım seçimindeki önceliği sportif hedefler olacak.

ÖNCELİĞİ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda forma giymek istediği belirtildi. İtalyan gazetesi, golcü futbolcunun bu isteği nedeniyle Lazio seçeneğine sıcak bakmadığını aktardı.

Sky Sport da ağustos ayında Lazio'nun Icardi için temas kurduğunu ancak Arjantinli futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüpten teklif beklediğini bildirmişti.

İTALYA'YA DÖNÜŞ İHTİMALİ

La Gazzetta dello Sport, uzun yıllar Serie A'da forma giyen Icardi için İtalya'ya dönüş ihtimalinin de uzak olmadığını belirtti. Haberde Fiorentina'nın forvet arayışı hatırlatılırken, Şampiyonlar Ligi kriteri nedeniyle bu seçeneğin de Icardi açısından uygun olmayabileceği ifade edildi.

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erdi. Arjantinli futbolcu serbest oyuncu statüsünde olduğu için transfer dönemi sona ermiş olmasına rağmen kendisine uygun bir kulüple sözleşme imzalayabiliyor.

Kaynak: Haberler.com