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Yine yaptı babalığını! Fatih Terim'den Okan Buruk için dikkat çeken sözler

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Yine yaptı babalığını! Fatih Terim'den Okan Buruk için dikkat çeken sözler
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Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçı sonrası eleştirilen Okan Buruk'a destek vererek birlik ve beraberliği savunduğunu belirtti. Terim, üst üste beşinci şampiyonluk ihtimalini de değerlendirerek ''Üst üste 5. kez şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Rekor olur mu? Ne benim, ne Okan’ın rekoru olmaz. Galatasaray’ın rekoru olur. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray'' dedi.

  • Fatih Terim, Trabzonspor maçı sonrası eleştirilen Okan Buruk'a destek verdi.
  • Terim, üst üste beşinci şampiyonluk halinde rekorun bireysel değil Galatasaray'a ait olacağını söyledi.
  • Terim, Okan Buruk'un şampiyonluklar kazanmış bir teknik direktör olduğunu ifade etti.

Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, Trabzonspor maçı sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Okan Buruk’a destek verdi. 

''BİRLİK BERABERLİĞİ SAVUNDUM''

Terim, Galatasaray’da birlik ve beraberliği her zaman savunduğunu belirterek ''Hayatım boyunca Galatasaray’da birlik beraberliği savundum. Orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var. Bazen her ne kadar ‘Yeniler içinde onu niye saymıyorsun?’ deseler de bana, şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş birini onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için.''

''NE BENİM, NE OKAN'IN REKORU OLMAZ''

Üst üste beşinci şampiyonluk ihtimaline de değinen Fatih Terim, rekorun bireysel değil kulübe ait olduğunu vurgulayarak, ''Bu sene üst üste 5. kez şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Rekor olur mu? Ne benim, ne Okan’ın rekoru olmaz. Galatasaray’ın rekoru olur. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray.'' sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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