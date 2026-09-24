Mezarlıkta baltalı dehşet! Kaptığı gibi husumetlisinin başına indirdi

Mezarlıkta baltalı dehşet! Kaptığı gibi husumetlisinin başına indirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl'de Hastane Mezarlığı'nda saat 14.00 sıralarında karşılaşan husumetliler 61 yaşındaki Nuri Ş. ile Arif K. arasında tartışma çıktı. Kavgada Nuri Ş., bekçi odasının önündeki baltayla Arif K.'nin başına vurdu; yaralanan Arif K. hastaneye kaldırılırken Nuri Ş. gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mezarlıkta çıkan kavgada Nuri Ş. (61), tartıştığı husumetlisi Arif K.'yi başına baltayla vurarak yaraladı.
MEZARLIKTA KARŞILAŞINDA İPLER KOPTU
Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hastane Mezarlığı'nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Nuri Ş. ile Arif K., mezarlıkta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
BALTAYI KAPTIĞI GİBİ BAŞINA İNDİRDİ
Kavga sırasında Nuri Ş., mezarlıkta bulunan bekçi odasının önündeki baltayı alarak Arif K.'nin başına vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arif K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.