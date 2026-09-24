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Kayseri Kocasinan'da özel halk otobüsü 10 yaşındaki bisikletliye çarptı, çocuk öldü.

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Kayseri Kocasinan'da özel halk otobüsü 10 yaşındaki bisikletliye çarptı, çocuk öldü.
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Kayseri Kocasinan'da saat 18.00 sıralarında özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti. Kaza sonrası otobüs şoförü Şükrü E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de özel halk otobüsünün çarptığı bisikletli S.E.K. (10) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 727'nci Sokak'ta meydana geldi. Şükrü E. idaresindeki 38 AB 195 plakalı özel halk otobüsü, S.E.K. yönetimindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.E.K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.E.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. S.E.K.'nin cansız bedeni, otopsi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otobüs şoförü Şükrü E. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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