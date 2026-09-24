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BM Genel Kurulu’nda Netanyahu’ya şok protesto: Çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti

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BM Genel Kurulu’nda Netanyahu’ya şok protesto: Çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti Haber Videosunu İzle
BM Genel Kurulu’nda Netanyahu’ya şok protesto: Çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülkenin heyeti salonu terk etti. Netanyahu'nun konuşmasını büyük ölçüde boşalan salonda sürdürdüğü anlarda protesto sesleri de yükselirken, New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde de Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlendi.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti.
  • Netanyahu, konuşmasını büyük ölçüde boşalan salonda sürdürerek ayrılan temsilcilere 'ahlaki korkaklar' ifadesini kullandı.
  • New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na hitap etmek üzere Genel Kurul salonuna girerek kürsüye yöneldi.

ÇOK SAYIDA ÜLKE GENEL KURUL SALONUNU TERK ETTİ

Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti.

Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı.

BOŞ SALONA KONUŞTU: BAŞKA ‘AHLAKİ KORKAKLAR’ VARSA SALONU TERK ETSİN

Söz konusu protestonun ardından Netanyahu konuşmasını büyük ölçüde boşalan salonda sürdürdü.  İsrail Başbakanı, konuşması sırasında ayrılan temsilcilere atıfta bulunarak, “Henüz ayrılmamış başka ‘ahlaki korkaklar’ varsa salonu terk etsin” ifadelerini kullandı.

NEW YORK'TA DA NETANYAHU KARŞITI GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Öte yandan Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. İsrail Başbakanı'nı protesto eden göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin" sloganı atarken, "Soykırıma son verin" ve "İnsanları finanse edin, savaşı değil" yazılı pankartlar taşıdı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıtankladin:

Azerbaycan çıkmamıştır. Kardeş ülke onlar

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarımust Wolf:

Aynen öyle Azerbaycan Türkiye ve İsrail ayrılmaz dost ve müttefik ülkelerdir. İlelebet de öyle olacak Allah'ın izniyle

yanıt0
yanıt8
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Azerbqycan Turkyir ne olursa olsun tum kararlarinin yankndayiz israil ile birlikte araplara sacas bile acsa tam destek veririz cunku o bir Turk

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ermeni azeri savasinda hangi arap devleti azerbqycani desteklemis soyle bakalim arapcı

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Benim Kkk: ilave edeyim hangi Arap ülkesi Kıbrıs davasında Türkiye ve KKTC yi desteklemiş

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Haber Yorumlarıgaddar kerim:

guzel senaryo, cok izledik biz bu danisikli dovusleri

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ne sne Senaryosuymus bu senaryo olmasa ne yapacaksin gidip filistinimi kurtarabileceksin

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