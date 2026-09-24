Haberler

Sezonun iddialı dizisinden final kararı: Aşk ve Taht 5. bölümde veda ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sezonun iddialı dizisinden final kararı: Aşk ve Taht 5. bölümde veda ediyor
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ATV’nin yeni sezon için büyük beklentiyle ekrana getirdiği “Aşk ve Taht” dizisinden izleyicileri şaşırtan bir haber geldi. Akın Akınözü’nün Alaaddin Keykubat’ı canlandırdığı yapım, reytinglerde beklenen ilgiyi göremeyince kısa sürede final kararıyla gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre dizi, 5. bölümüyle ekranlara veda edecek.

  • ATV'de yayınlanan 'Aşk ve Taht' dizisinin 5. bölümde final yapacağı açıklandı.
  • Dizinin 23 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan 3. bölümünün reyting sonuçları beklenen seviyeye ulaşmadı.
  • Dizinin ilk bölümü 9 Eylül'de yayınlandı ve 4. bölümünün 30 Eylül'de ekrana gelmesi planlanıyor.

ATV ekranlarında yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilerek yayın hayatına başlayan “Aşk ve Taht” için beklenmedik bir final kararı alındı. Akın Akınözü’nün Alaaddin Keykubat karakterine hayat verdiği dönem dizisinin 5. bölümde ekran macerasını noktalayacağı öğrenildi. Kararı gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

REYTİNG SONUÇLARI BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Taylan Biraderler’in yönetmen koltuğunda oturduğu, Bozdağ Film imzalı dizinin ilk 5 bölümünün çekimleri daha önce tamamlanmıştı. Son bölümün reyting sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla çekimlere 3 gün ara verilmişti.

Ancak 23 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan 3. bölümün reytingleri beklenen seviyeye ulaşmayınca dizinin devam etmemesine karar verildi. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre “Aşk ve Taht”, 5. bölümüyle final yapacak.

AKIN AKINÖZÜ ALAADDİN KEYKUBAT’I CANLANDIRIYORDU

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın hayatından hareketle hazırlanan dizide Akın Akınözü başrolü üstlenirken, Merjem Siljak ve Simay Barlas da kadroda yer alıyordu. Yapım, aşk, iktidar ve taht mücadelesini dönem atmosferi içerisinde izleyiciye aktarıyordu.

5. BÖLÜMDE EKRANA VEDA EDECEK

İlk bölümü 9 Eylül’de yayınlanan “Aşk ve Taht”, 23 Eylül’de 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ATV’nin yayın akışında 4. bölümün 30 Eylül’de ekrana gelmesi planlanıyor. Dizinin 5. bölümle birlikte ekran yolculuğunu tamamlaması bekleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
MSB'den Yunanistan, GKRY ve İsrail'e 'denizaltı elektrik kablosu' uyarısı: İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek

MSB'den 3 ülkeye kablo uyarısı! İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada

Deprem anı ve büyük panik kamerada

İspanya'da 87 yaşındaki kadının evinden tahliyesi sokakları karıştırdı: Polis göstericilere müdahale etti

87 yaşındaki kadın sedyeyle evinden atılması sokakları karıştırdı

Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıvedat cici:

hep geçmişe özendirme dizileri millet yıl 2026

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıwp57wg7cnj:

nerden torpilli acaba 10 dizi yayından kalktı şimdi başka diİzdwn çıkar lan seyretmiyor seni millet zorlamı?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkıllanan kadın:

Çok sıktınız artık.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Ay:

Atvnin filimleri beş para etmez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEkSeS YAV:

Diğer dizilerde zaten göze batan dikendi o aşk sahneleri.. kadın seyirciler için eklenmiş diye kabulleniyorduk. "Aşk ve ne olursa olsun" gördüğüm de, açıp bakmamki :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi

AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
Bonservisi elinde olan Icardi'nin gözü çok yükseklerde

Vay be Icardi! Yine turnayı gözünden vuracak

Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, Donald Trump'ın eski avukatıyla evleniyor

Donald Trump'a Türk damat!
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bodrum Liman Başkanı tutuklandı

Rüşvet alırken yakalanmıştı! Bodrum Liman Başkanı hakkında karar
Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu! İki arkadaş yan yana bulunmuştu

Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu
Şanlıurfalı vatandaşın deprem anını anlattığı röportaj olay oldu

Şanlıurfalı vatandaşın deprem anını anlattığı röportaj olay oldu

Galatasaray'da Singo bilmecesi! Kulüpten resmi açıklama geldi

Galatasaray'da neler oluyor? Kulüpten resmi açıklama geldi

Seda Bakan'ın çizmesi şaşırttı! Hem modeli hem fiyatı olay

Ünlü oyuncunun çizme tercihi çok konuşuldu
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak

Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak