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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir köşe yazısında Bakan Mehmet Şimşek hakkında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, Şimşek'in adı geçen aracı kurumun sahip ve yöneticileriyle herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağının bulunmadığını duyurdu.

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir köşe yazısında Mehmet Şimşek'e yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
  • Bakanlık, Şimşek'in adı geçen aracı kurum veya ortak ve yöneticileriyle hiçbir ticari ilişkisi, ortaklığı veya iş bağı bulunmadığını açıkladı.
  • Şimşek, 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yaptı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede çıkan köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu köşe yazısında bir kişinin dilekçesinde üçüncü bir şahsa atfettiği ifadelere dayanılarak Bakan Şimşek hakkında asılsız imalarda bulunulduğu vurgulandı.

TİCARİ İLİŞKİ İDDİALARINA YALANLAMA

Açıklamada, Bakan Şimşek’in haberde adı geçen aracı kurum veya bu kurumun ortak ve yöneticileriyle gerek İngiltere’de gerekse başka bir ülkede; görev öncesi ya da sonrası dönemde hiçbir ticari ilişkisinin, ortaklığının veya iş bağının bulunmadığı altı çizildi.

İşte Bakanlık tarafından yapılan açıklama; 

"Bugün bir gazetede yayımlanan köşe yazısında, bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Sayın Bakanımız hakkında gerçek dışı imalarda bulunulmuştur.

Sayın Bakanımızın adı geçen aracı kurumla ya da bu kurumun sahip ve yöneticileriyle, İngiltere'de veya başka herhangi bir yerde, kamu görevi öncesinde ya da sonrasında hiçbir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağı olmamıştır.

Sayın Bakanımız, 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yapmıştır. Bu görev, herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermemektedir. Merrill Lynch gibi küresel bir bankanın Türkiye'deki birçok aracı kurumla kurumsal düzeyde çalışmış olması, Sayın Bakanımız ile herhangi bir kişi arasında iş ilişkisi bulunduğu anlamına gelmez.

Bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Sayın Bakanımızın adını kullandığı iddiası, Bakanımızla herhangi bir ilişki bulunduğunu göstermez. Böyle bir durum söz konusuysa sorumluluğu o kişiye aittir.

Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımız saklıdır."

İŞTE BAHSİ GEÇEN O İDDİA

MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak'ın Tera Yatırım hakkında yaptığı suç duyurusundaki, Tera Grubu'nun hakim hissedarı Emre Tezmen'in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yakın arkadaş olduğu ve İngiltere'de birlikte işleri bulunduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAbdullah Kanık:

al işte.... ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıHasan Hüseyin Aksoy:

Bı olay Japonya'da olsa tüm sorumlular harakiri yapardı onurlu insanlar başka ülkede olsa istifa ederler yargılanırlar bşzim ülkede ne olduğu takdir sizinle

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıErgün Nayir:

Japonya’da da gerçek olmadan iftira babından bir söylem de olmaz

yanıt2
yanıt5
Haber YorumlarıNctcbkc:

nerden bilecez siz yok dediyseniz konu kapandımı olacak

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıSertif DİLER:

Hayırdır sizin sözünüz ayetmi ki inanalım ıspat edin o zaman

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Sanki herkes ayetlere inanıyor özellikle makarnacılar

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

Mehmet şimşeğin sonu geldi mi şimdi.

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıTeoman Teo:

Geldi geldi yarin istifa eder

yanıt1
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Haber Yorumlarıertugrul ceylan:

@teo sabahtan beri stand up izliyorum en komik espiri seniki oldu.

yanıt1
yanıt0

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