Ankara Keçiören'de marketten oyuncak, tespih çalan şahıs 17 suç kaydıyla gözaltına alındı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir marketten oyuncak ve tespih çalan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. (19) isimli bir şahıs girdiği markette pelüş oyunca ve tespih çaldı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda E.K. kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şahsın 17 suç kaydı olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı