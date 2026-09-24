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Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil 4 yayaya çarptı, sürücü gözaltına alındı

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Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, önce bir araca ardından kaldırımdaki 4 yayaya çarptı; kazada 4 yaya ile araçtaki 1 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki 4 yayaya çarptığı kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

Selimiye Mahallesi'nde Y.M.T. (73) idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce N.V. (67) idaresindeki araca çarptı ardından kaldırımda bulunan A.E.Y., İ.G.S., I.S. ve P.E.Ü.'ye çarptı. Kazada 4 yaya ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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