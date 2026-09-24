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Salah, Trabzon'a golleri dışında da katkı sağlıyor

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Salah, Trabzon'a golleri dışında da katkı sağlıyor
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Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından kentte konaklayan Mısırlı turist sayısında yüzde 25 artış yaşandı.

  • Muhammed Salah'ın Trabzon'a transferi sonrası Mısır ile Trabzon arasındaki turizm hareketliliği arttı.
  • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Trabzon'da konaklayan Mısırlı ziyaretçi sayısı ocak-ağustos döneminde geçen yıl 4.450 iken bu yıl 5.558'e yükselerek %25 arttı.
  • Ağustos ayında Mısırlı ziyaretçi sayısı geçen yıl 1.151 iken bu yıl 1.788'e çıkarak yıllık bazda %55 arttı.

Trabzonspor’un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’ı kadrosuna katması, saha içindeki başarının ötesinde kentin turizmine de büyük bir ivme kazandırdı. Mısır ile Trabzon arasındaki turizm hareketliliği, yıldız oyuncunun gelişiyle birlikte önemli bir artış grafiği yakaladı.

PAYLAŞIMLARI İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

Salah’ın Trabzon’da geçirdiği vakit süresince yöresel Karadeniz lezzetlerini tattığı anlar ve doğa gezilerinden yaptığı paylaşımlar sosyal medyada geniş yankı buldu. Özellikle dünyaca ünlü yıldızın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası, son dönemde kente gelen Mısırlı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Bölgenin hem gastronomisi hem de eşsiz doğası, Salah’ın tanıtım katkısıyla Mısır’da yoğun ilgi görmeye başladı.

ZİYARETÇİ SAYISINDA YÜZDE 25'LİK ARTIŞ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Trabzon’u tercih eden Mısır uyruklu turist sayısındaki yükseliş rakamlara da yansıdı. Geçen yılın ocak ve ağustos döneminde 4 bin 450 olan Mısırlı konaklayan ziyaretçi sayısı, bu yıl 5 bin 558’e yükselerek %25 artış gösterdi. Artış ivmesi ağustos ayında zirve yaptı. Geçen yıl ağustosta 1.151 olan ziyaretçi sayısı, bu yılın ağustos ayında 1.788’e ulaşarak yıllık bazda %55’lik bir sıçrama kaydetti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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