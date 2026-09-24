Haberler

Efkan Ala'dan Netanyahu'ya sert yanıt: Bölgeyi kan gölüne çevirenlerin hezeyanları...

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efkan Ala'dan Netanyahu'ya sert yanıt: Bölgeyi kan gölüne çevirenlerin hezeyanları...
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik sözlerine AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan yanıt geldi. Ala, Netanyahu’nun açıklamalarını eleştirerek İsrail'in bölgedeki politikalarının istikrarsızlığı derinleştirdiğini savundu ve "Bölgeyi kan gölüne çeviren politikaların sahibi Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sarf ettiği hezeyanların kendi işledikleri suçları perdelemeye yönelik olduğu aşikardır" dedi.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.
  • Ala, Netanyahu'nun sözlerinin İsrail yönetiminin işlediği suçları perdelemeye yönelik olduğunu savundu.
  • Ala, uluslararası topluma Netanyahu yönetimindeki İsrail'in politikalarına karşı daha yüksek sesle tutum alma çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan tepki geldi. Ala, Netanyahu’nun sözlerini eleştirerek, İsrail yönetiminin politikalarının bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini belirtti.

"KENDİ İŞLEDİKLERİ SUÇLARI PERDELEMEYE ÇALIŞANLARIN HEZEYANLARI"

Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Ala, Netanyahu’nun açıklamalarının İsrail yönetiminin politikalarının üzerindeki tartışmaları gölgelemeye yönelik olduğunu savundu.

Ala açıklamasında, “Bölgeyi kan gölüne çeviren politikaların sahibi Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sarf ettiği hezeyanların kendi işledikleri suçları perdelemeye yönelik olduğu aşikardır” ifadelerini kullandı.

“ULUSLARARASI TOPLUM DAHA YÜKSEK SESLE TUTUM ALMALI”

İsrail hükümetinin politikalarının bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini belirten Ala, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Ala, “Netanyahu yönetimindeki İsrail’in politikaları ile bölgenin kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklenmesine izin verilmemeli ve artık uluslararası toplum daha yüksek sesle tutum almalıdır” dedi.

“TÜRKİYE OLARAK HAKİKATİ DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ala, Türkiye’nin bölgedeki gelişmelere ilişkin tutumunu sürdüreceğini belirterek açıklamasını, “Türkiye olarak hakikati dile getirmeye devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Netanyahu'nun New York'ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı

Netanyahu'nun kaldığı otelin yakınında alarm! Ekipler harekete geçti
Yaklaşık 4 ay önce evlenmişlerdi! Cengiz Ünder ve Bilge Yenilgül çiftinden bebek müjdesi

Süper Lig devlerinin eski yıldızı baba oluyor
Emenike'den Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret

İstanbul'a gelen Emenike'den sürpriz!
ABD uçak gemisindeki 8 denizci intihar girişiminde bulundu

Orduyu sarsan intihar depremi! Bunalıma giren çok sayıda denizci...
Turgutlu'daki pompalı tüfekli saldırıda yaralanan öğrenci konuştu! Bacağındaki 35 saçma çıkarılamadı

Tüfeği havalı sandılar! Bacağındaki 35 saçma çıkarılamadı
Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı

Karı koca evlerinde ölü bulundu! Kapıdaki not dehşete düşürdü
Bir döneme damga vurmuştu! Şoför Leyla'nın son halini görenler şaşırdı

Bir döneme damga vurmuştu! Son halini görenler hayret etti

Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu! İki arkadaş yan yana bulunmuştu

Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu
Fon soruşturmasında 8 tutuklama daha! Toplam sayı 34'e yükseldi

Fon soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi