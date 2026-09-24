Mansur Yavaş'ın istifasının artçıları sürüyor: 30 meclisi üyesi de  partiden koptu, CHP çoğunluğu kaybetti

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa ederek siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini açıklamasının ardından başkentte peş peşe ayrılıklar yaşandı. 8 ilçe belediye başkanı CHP üyeliğinden ayrılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de 30 üye partiden istifa etti. Gelişmelerin ardından CHP’nin ABB Meclisi’ndeki üye sayısı 41’den 11’e geriledi.

MANSUR YAVAŞ’IN KARARININ ARDINDAN İSTİFALAR GELDİ

Ankara’da siyasi dengeleri değiştiren gelişme, Mansur Yavaş’ın CHP üyeliğinden ayrıldığını açıklamasıyla başladı. Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Yavaş’ın kararının ardından Ankara’nın farklı ilçelerinden de art arda istifa haberleri geldi. 8 ilçenin belediye başkanı, CHP üyeliklerini sonlandırarak görevlerini bağımsız şekilde sürdüreceklerini açıkladı.

8 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI CHP’DEN İSTİFA ETTİ

CHP’den ayrılan belediye başkanları şöyle:

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Akın

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör

Belediye başkanlarının açıklamalarında ortak olarak görevlerine bağımsız şekilde devam edecekleri belirtilirken, bazı isimler Yavaş ile birlikte hareket edeceklerini açıkça ifade etti.

BELEDİYE MECLİSİ’NDE 30 ÜYE İSTİFA ETTİ

Ankara’daki hareketlilik ilçe belediye başkanlarıyla sınırlı kalmadı. Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bulunan 30 CHP’li üyenin de partiden ayrıldığı bildirildi.

İstifalar öncesinde ABB Meclisi’nde 41 CHP’li üye bulunurken, ayrılıkların ardından bu sayı 11’e düştü.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisindeki üye sayısı 90'dı. Bu üyelerin büyük kısmı CHP-YENİ Parti ayrışması döneminde saf değiştirdi. Son istifalarla birlikte CHP2nin meclisteki çoğunluğu da tamamen ortadan kalktı.

CHP’NİN ANKARA’DAKİ BELEDİYE SAYISI 2’YE DÜŞTÜ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 16 ilçe belediyesini kazanan CHP, son istifaların ardından Ankara’da yalnızca 2 ilçe belediyesini yönetiyor.

Böylece Mansur Yavaş’ın CHP’den ayrılmasının ardından başlayan siyasi hareketlilik, hem ilçe belediyelerinde hem de Büyükşehir Belediye Meclisi’nde önemli değişikliklere yol açtı.

YENİ ADRESLERİ MERAK KONUSU

CHP’den ayrılan belediye başkanlarının ve ABB Meclis üyelerinin bundan sonraki siyasi tutumu da gündemde. Bazı meclis üyelerinin YENİ Parti’ye katılabileceği, bir bölümünün ise Yavaş’ın siyasi tutumuna göre hareket edebileceği yönünde haberler yer aldı.