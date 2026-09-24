Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşması, yoğun protestolarla başladı. Netanyahu kürsüye çıktığı sırada salondan yuhalama sesleri yükselirken, çok sayıda ülkenin diplomatik heyeti ayağa kalkarak salonu terk etti. Netanyahu ise kendisini protesto eden temsilcilere, “Henüz ayrılmamış başka ‘ahlaki korkaklar’ varsa salonu terk etsin” sözleriyle tepki gösterdi.

NETANYAHU KÜRSÜYE ÇIKINCA DELEGELER SALONU TERK ETTİ

New York'taki BM Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun konuşma yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla birlikte çok sayıda ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Salonda kalan bazı delegelerden de yuhalama ve protesto sesleri yükseldi. Oturum başkanının ise düzenin sağlanması için müdahalede bulunduğu aktarıldı.

İRAN, KATAR, SUUDİ ARABİSTAN VE BREZİLYA HEYETLERİ DE AYRILDI

Salonun terk edilmesi farklı ülkelerin heyetlerini de kapsadı. Hindistan Today'in aktardığına göre İran, Katar, Suudi Arabistan ve Filistin Yönetimi temsilcileri de salondan ayrılan heyetler arasında yer aldı. Brezilya heyetinin de Netanyahu'nun konuşmasının başlamasının ardından Genel Kurul salonunu terk ettiği bildirildi.

“AHLAKİ KORKAKLAR” DİYEREK SESLENDİ

Heyetlerin salondan ayrılmasının ardından Netanyahu konuşmasına devam etti. İsrail Başbakanı, ayrılan temsilcilere atıfta bulunarak, “Henüz ayrılmamış başka ‘ahlaki korkaklar’ varsa salonu terk etsin” ifadelerini kullandı.

Salondaki İsrail heyeti Netanyahu'ya alkışlarla destek verdi

KONUŞMASINI BÜYÜK ÖLÇÜDE BOŞALAN SALONA YAPTI

Protestoların ardından Genel Kurul salonundaki çok sayıda koltuk boş kaldı. Netanyahu, heyetlerin ayrılmasının ardından konuşmasını sürdürürken, salondaki İsrail destekçileri ise Netanyahu'yu alkışladı ve slogan attı