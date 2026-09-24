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Zidane'dan Arda Güler için 5 kelimelik yorum

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Zidane'dan Arda Güler için 5 kelimelik yorum
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Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Türkiye ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Zidane oyunu diye bir şey yok. Yarın herkes Fransa takımını görecek" dedi. Arda Güler ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan deneyimli hoca, "Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu'' sözlerini sarf etti.

  • Zinedine Zidane, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Türkiye ile oynayacakları maç öncesi Kocaeli Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.
  • Zidane, Arda Güler için "çok çok iyi bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.
  • Zidane, Türkiye A Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan ilk turda elenmesini beklenmedik bir durum olarak nitelendirdi.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Türkiye ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

''KUPA KAZANMAK İSTİYORUZ'' 

Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zidane'a 1994 yılında ilk kez milli takım forması giydiği hatırlatıldı. Zidane, "32 sene çok uzun yıl, aynı heyecandayım. Kupa kazanmak istiyoruz." dedi.

''ZIDANE OYUNU DİYE BİR ŞEY YOK''

Oyun stili ile alakalı soruya ise Zidane, "Zidane oyunu diye bir şey yok. Yarın herkes Fransa takımını görecek. Karşımızda bizi Türk Milli Takımı bekliyor. Mbappe kaptandı, yine kaptan olacak. Yarın bir şekilde oynamasını ümit ediyorum." diye konuştu.

"IŞIKLARIN ÜZERİMDE OLMASI HOŞUMA GİDİYOR''

Tüm ışıkların kendi üzerinde olduğunun hatırlatılması üzerine Zidane, "Işıkların benim üzerimde olması çok normal. Tabii ki hoşuma gidiyor ama yarın takım oynayacak. Biz tüm ekip olarak kazanmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

''ARDA GÜLER ÇOK ÇOK İYİ''

Tecrübeli teknik adam Arda Güler sorusuna ise, "Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu." cevabını verdi. Takıma yeni oyuncuların katıldığı sorusuna üzerine Zidane, "Milli takımın kapısı herkese açık. Bir şekilde formayı kapacaklar ve kaptıktan sonra takımı daha iyi yerlere getirmeyi düşünüyorum." cevabını verdi.

''TÜRKİYE'NİN ELENMESİ HİÇ BEKLENMEDİK BİR DURUM''

Zidane, "Ben orta saha oyuncusuyum ama milli takımda herkes oynayacak. Yarın bizi çok zor bir maç bekliyor. Buradaki taraftarlar çok ateşli ve biz ona göre hazırlandık. Türkiye A Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan ilk turda elenmesi hiç beklenmedik bir durum. Hak ettikleri yerde değiller. Biliyorum ki çok zor bir maç olacak." dedi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Başlığı gördüm dedim kesin Arda haberidir ve evet yine yanılmadık..

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