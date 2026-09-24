Haberler

4 golle yıldızlaşan Vedat Muriqi, İspanya'da tartışma yarattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
4 golle yıldızlaşan Vedat Muriqi, İspanya'da tartışma yarattı
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marca'nın Mallorca muhabiri Juanmi Sanchez, Fenerbahçe'ye geri dönen Vedat Muriqi'nin İspanya'daki performansını değerlendirdi. La Liga ekiplerinin Kosovalı oyuncuyu transfer etmemesini eleştiren Juanmi Sanchez, "İspanyol takımlarının Vedat Muriqi'i nasıl ellerinden kaçırdığını anlamakta zorlanıyorum. Bugün pek çok kulübün bu hamleyi yapmadığı için pişman olduğuna eminim. Bu çok büyük bir hata'' dedi.

  • Vedat Muriqi, Eyüpspor maçında attığı 4 golle sezona damga vurdu.
  • Muriqi, geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla La Liga'da 23 gol attı.
  • Valencia, La Liga'da oynadığı 7 karşılaşmada toplam 4 gol atabildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin sezon başında yeniden kadrosuna kattığı ve Eyüpspor maçında attığı 4 golle sezona damga vuran Vedat Muriqi, İspanyol basınında gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla La Liga’da 23 gol atan Kosovalı golcünün İspanya’daki performansını ve transfer sürecini, Mallorca’yı yakından takip eden Marca gazetesi muhabiri Juanmi Sanchez değerlendirdi.

''TRANSFER ETMEMELERİ BÜYÜK BİR HATA VE PİŞMANLIK''

Sanchez, La Liga’da Mbappe’nin hemen ardından 23 golle tamamlayan Muriqi’nin İspanyol devleri tarafından transfer edilmemesini eleştirerek, "İspanyol takımlarının Vedat Muriqi'i nasıl ellerinden kaçırdığını anlamakta zorlanıyorum. Bugün pek çok kulübün bu hamleyi yapmadığı için pişman olduğuna eminim. Bu çok büyük bir hata. Sevilla, Villarreal ve Valencia gibi kulüplerin Muriqi'i kesinlikle transfer etmesi gerekiyordu." dedi. 

''VEDAT BİR MAÇTA O SAYIYA ULAŞTI''

Muriqi’nin Eyüpspor karşısındaki 4 gollü şovuna şaşırmadığını belirten Sanchez, "Valencia transfer döneminde Muriqi’i çok istemişti ama kadrosuna katamadı. Şu an Valencia, La Liga’da oynadığı 7 karşılaşmada toplam 4 gol atabildi. Vedat ise bu rakama tek bir maçta ulaştı. Saha içindeki o soğukkanlılığı, bitiriciliği ve hava hakimiyeti mükemmel. Fiziksel mücadelesinin yanı sıra lider karakteriyle de takıma büyük güç katıyor. Doğru paslarla beslendiğinde fark yaratacak bir santrfor." değerlendirmesinde bulundu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Seri numarası alınmış paralarla rüşvete suç üstü: Liman başkanı adliyeye sevk edildi

Rüşvet alırken suçüstü yakalandı: Ele geçirilen para öyle böyle değil

Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor

Saran pes etmedi: ABD'li ortak buldu 400 milyon doları masaya koydu
Babacan'dan fon krizi eleştirisi: 20 milyar doları vurup geçiyorlar

Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 20 milyar doları vurup geçiyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu

Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak

Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı

Karı koca evlerinde ölü bulundu! Kapıdaki not dehşete düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Neticeye uzak değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan çerçeve yasa için tek şartı açıkladı
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bodrum Liman Başkanı tutuklandı

Rüşvet alırken yakalanmıştı! Bodrum Liman Başkanı hakkında karar
İmzayı attı! Dünyaca ünlü Alaba'dan 34 yaşında sürpriz transfer

Sürpriz imzayı attı! Ocak ayından itibaren o takımda forma giyecek
Şiddet görüntüleri gündem olan Berhan Şimşek konuştu: Kafanıza tabak atarsa ne yaparsınız? Ben de ayağımı salladım

Görüntülerdeki anı böyle savundu: "Ben de ayağımı salladım"