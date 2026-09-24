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Hyeon-Gyu Oh attı, Güney Kore farka koştu

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Hyeon-Gyu Oh attı, Güney Kore farka koştu
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Güney Kore, hazırlık maçında Ekvador'u 3-0 mağlup etti. Güney Kore'nin ilk golünü Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh kaydetti.

Hazırlık karşılaşmasında Güney Kore ile Ekvador karşı karşıya geldi. Suwon Stadı'nda oynanan mücadeleyi Güney Kore, 3-0'lık skorla kazandı.

OH ATTI, GÜNEY KORE RAHAT KAZANDI

Güney Kore'nin gollerini 54. dakikada Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh, 58. dakikada Son Heung-Min ve 86. dakikada Lee Dong-Kyung kaydetti. Karşılaşmaya 11'de başlayan Oh, 65. dakikada yerini Hwang Hee-Chan'a bıraktı.

İLK MAÇ İLK GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Güney Kore'nin yeni teknik direktörü Robert Moreno, takımının başında çıktığı ilk maçında sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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