Haberler

Ankara'da otomobilde ölü bulunan 2 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da otomobilde ölü bulunan 2 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da çalışır durumda park halindeki otomobilde ölü bulunan 2 kişinin, egzozdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Çiftköy ve Melikşah mahallelerinde toprağa verildi.

ANKARA'da çalışır durumda park halindeki otomobilde ölü bulunan Berkay Yitkin (31) ile Emre Aktunç'un (37), egzozdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı. Yitkin ve Aktunç'un cenazeleri toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda çalışır durumdaki 06 FU 7548 plakalı otomobilde hareketsiz bulunan 2 kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede Berkay Yitkin ve Emre Aktunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Berkay Yitkin ve Emre Aktunç'un, egzozdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yitkin ve Aktunç'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Berkay Yitkin'in cenazesi Çiftköy Mahallesi'nde, Emre Aktunç'un cenazesi ise Melikşah Mahallesi'nde öğle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı

Korkulan oldu! Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucuyu vale ücreti kılıfıyla satmışlar! İstanbul'da 34 saatte 187 gözaltı, 30 tonluk üretim engellendi

Araçlarını valeye bıraktılar, uyuşturucuyla teslim aldılar!
Yeşil sahadan podyuma! Hakan Çalhanoğlu Milano'da boy gösterdi

Onu daha önce böyle görmediniz!

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde
Trump dünyaya duyurdu! Türkiye'den dev Boeing hamlesi

Trump gece yarısı dünyaya duyurdu! Türkiye'den çok konuşulacak hamle
Yalova semalarında denize uzanan hortum İstanbul'dan görüntülendi! 5 dakika boyunca net şekilde izlendi

Gökyüzünden denize uzandı! O anlar İstanbul'dan kaydedildi
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem

ABD uçak gemisindeki 8 denizci intihar girişiminde bulundu

Orduyu sarsan intihar depremi! Bunalıma giren çok sayıda denizci...