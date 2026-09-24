Ankara'da otomobilde ölü bulunan 2 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi

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ANKARA'da çalışır durumda park halindeki otomobilde ölü bulunan Berkay Yitkin (31) ile Emre Aktunç'un (37), egzozdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı. Yitkin ve Aktunç'un cenazeleri toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda çalışır durumdaki 06 FU 7548 plakalı otomobilde hareketsiz bulunan 2 kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede Berkay Yitkin ve Emre Aktunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Berkay Yitkin ve Emre Aktunç'un, egzozdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yitkin ve Aktunç'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Berkay Yitkin'in cenazesi Çiftköy Mahallesi'nde, Emre Aktunç'un cenazesi ise Melikşah Mahallesi'nde öğle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı