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Zamanında ''Biz gariban adamlarız'' demişti! Ozan Tufan'ın ayakkabısının fiyatı dikkat çekti

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Zamanında ''Biz gariban adamlarız'' demişti! Ozan Tufan'ın ayakkabısının fiyatı dikkat çekti
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Futbolculuk kariyerinin ilk dönemlerinde ''Biz genç futbolcular gariban adamlarız'' açıklamasını yapan Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, bu kez saha dışında gündeme geldi. Ailesiyle birlikte görüntülenen deneyimli orta saha oyuncusunun 80 bin 950 lira değerinde bir ayakkabı giydiği görüldü.

Trabzonspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, saha dışındaki stili ve harcamasıyla adından söz ettirdi. 

''BİZ GARİBAN ADAMLARIZ''

Kariyerinin ilk yıllarında yaptığı "Biz genç futbolcular gariban adamlarız" açıklamasıyla hafızalara kazınan milli futbolcu, ailesiyle birlikte görüntülendiği son fotoğrafla ilgi odağı haline geldi.

80 BİN 950 TL'LİK AYAKKABI

Ailesiyle geçirdiği keyifli anlar sırasında kameralara yansıyan Tufan'ın şıklığı ve kombinindeki detaylar dikkat çekti. Deneyimli futbolcunun ayağındaki dünyaca ünlü bir markaya ait ayakkabının piyasa değerinin 80 bin 950 lira olduğu gözlemlendi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÖnder Erciyas:

bir futbolsever ve bir vatandaş olarak tff den bi ricam var vergi dairesi ile anlaşıp futbolcuların ödedigi verginin kamuoyu ile paylaşılmasını istiyorum

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Haber Yorumlarıumitakalin:

bu fiyata toynak alınır mı?

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Haber YorumlarıY T:

insanlar saftirik olunca boş şeylere çok para harcıyor... tarz yaptıklarını zannediyorlar. kıçımın tarzı.

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Haber Yorumlarıİbrahim BAL:

senin bi sezonda aldığını milet 20 sene çalışıp alamıyor.

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