Türkiye'de Rüzgar ve Hidroelektrik Santrali İçin Acele Kamulaştırma Kararları

(ANKARA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin birçok noktasında Rüzgar Elektrik Santrali (RES) ve Hidroelektrik Santral (HES) yapımı için acele kamulaştırma kararı verildi. İzmir ve Yalova'da bulunan bazı alanlar, teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin birçok noktasında Rüzgar Elektrik Santrali (RES) ve Hidroelektrik Santral (HES) yapımı için acele kamulaştırma kararlarına ilişkin kararları, Resim Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Şırnak'taki bazı taşınmazların Cizre Barajı ve HES projesi kapsamında acele kamulaştırılmasına karar verildi. Buna göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bazı mahallelerdeki taşınmazların Cizre Barajı ve HES proesi kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

İzmir ve Yalova'da bulunan bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Buna göre, İzmir'in Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi'nde belirlenen alanın "Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Laledere Mahallesinde belirlenen alanın da "Yalova Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edilmesine Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince karar verildi.

Öte yandan, Kütahya ve Van'daki bazı köylerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılması kararlaştırıldı. Buna göre, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki 10 köy ile Van'ın Muradiye ilçesindeki 14 mahallede Devlet Su İşleri tarafından arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılacak.

Kırıkkale'de Atakale RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanamsı amacıyla Keskin ilçesinde bulunan Haydardere mahallesindeki 11 alan aceleme kamulaştırma alanı içerisinde yer aldı.

Bir başka acele kamulaştırma kararı ise Tekirdağ'da bulunan Balabanlı RES elektrik üretim tesisinin yapım amacıyla gerçekleşti. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Yenice ve Maksutlu ilçelerindeki toplam 18 alan acele kamulaştırıldı. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ise doğal gaz ulaştırılabilmesi ihtiyacı için İpekçayır mahallesi sınırları içerisinde yer alan 145 ada, 20 parsel numaralı taşınmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırıldı. Ayrıca Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre Kestanederesi RES elektrik tesisinin yapımı amacıyla İzmir'in Kiraz ve Manisa'nın Dağhacıyusuf ilçelerinde bulunan toplam 41 alan acele kamulaştırılacak.

Elazığ RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Elazığ'ın Maden ilçesindeki Çitli, Işıktepe, Akboğa mahallelerinde toplam 27 alan acele kamulaştırıldı. Karaman'da ise merkez ilçesine bağlı Aybastı mahallesi'nde yer alan 51 alan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırıldı. Sivas'ta ise Kangal ilçesine bağlı Irmaç mahallesinde 13 alan acele kamulaştırma kapsamına alındı. Yozgat'ın Sorgun ve Çekerek ilçelerine bağlı Karalık ve Yukarıoba mahallelerinde ise toplam 75 alan acele kamulaştırıldı. Diyarbakır'da Saves Depolamalı GES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla acele kamulaştırılma yapıldı. Bu kapsamda Çınar ilçesinde yer alan Beneklitaş mahallesinde 5 alanda acele kamulaştırma kararı verildi.