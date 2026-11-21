İstanbul Başsavcılığı fon soruşturmasında 108 kişi için kurumlara bildirim istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında, 108 kişinin mal varlıklarına işlem yapılması halinde ilgili kurumlardan başsavcılığa bildirimde bulunulması istendi. Talebin ilgili kurumlara yazılan yazıyla iletildiği belirtildi.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında, 108 kişinin mal varlığı üzerinde işlem yapmaları halinde ilgili kurumlardan başsavcılığa bildirimde bulunulması istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında, başsavcılık tarafından ilgili kurumlara yazılan yazıda, 108 kişinin mal varlıkları üzerinde işlem yapmak istemeleri halinde başsavcılığa bildirilmesi talebinde bulunuldu.
Kaynak: AA