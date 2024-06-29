İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! Evler tahliye ediliyor

İzmir'de 2 noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor, bazı evler boşaltıldı.

Menderes ilçesinde Karacadağ mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

MSB, 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) söndürme çalışmalarına rezerv güç kapsamında 5 askeri helikopter gönderildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi" denildi.

Bazı vatandaşlar hortumlarla evlerinin çatısına, araçlarına ve arazilerine su tuttu

BAZI SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi. Bölgede evi olan bazı vatandaşlar hortumlarla evlerinin çatısına, araçlarına ve arazilerine su tutarak yangına karşı tedbir aldı. Bazı seralar alevler nedeniyle zarar gördü.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

Çeşme'deki yangından bir kare

İZMİR-ÇEŞME OTOBANI TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

İşte bölgeden kareler;