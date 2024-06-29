Üye Girişi
Haberler

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! Evler tahliye ediliyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale sürerken, alanda bulunan bazı evler tahliye edildi. Bazı vatandaşlar hortumlarla evlerinin çatısına, araçlarına ve arazilerine su tutarak yangına karşı tedbir aldı. Öte yandan; bir yangın da Çeşme'de çıktı ve Çeşme-İzmir otobanı yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

İzmir'de 2 noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor, bazı evler boşaltıldı.

Menderes ilçesinde Karacadağ mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İzmir Menderes'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

MSB, 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) söndürme çalışmalarına rezerv güç kapsamında 5 askeri helikopter gönderildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi" denildi.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! Bazı evler tahliye edildiBazı vatandaşlar hortumlarla evlerinin çatısına, araçlarına ve arazilerine su tuttu

BAZI SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi. Bölgede evi olan bazı vatandaşlar hortumlarla evlerinin çatısına, araçlarına ve arazilerine su tutarak yangına karşı tedbir aldı. Bazı seralar alevler nedeniyle zarar gördü.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! Evler tahliye ediliyorÇeşme'deki yangından bir kare

İZMİR-ÇEŞME OTOBANI TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! Evler tahliye ediliyor

İşte bölgeden kareler;

İzmir Menderes'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir Menderes'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir Menderes'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! Bazı evler tahliye edildi

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! Bazı evler tahliye edildi

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! Bazı evler tahliye edildi

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü! Bazı evler tahliye edildi

Kaynak: AA / Güncel

Orman Yangını Menderes İzmir Acil Durum Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 İran'da Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Türk aday! Söylemleri dikkat çekiyor

İran'da Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Türk aday! Söylemleri dikkat çekiyor

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

 Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar

Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar
500

Yorumlar (2)

Murat Celik:

yeminler olsunki bilerek yakiyorlar Allahim onlari perisan et.

7
1
yanıtYanıtla
izzet Ulas:

Sayın Belediye başkanı ne zaman teşrif edecek acaba? İzmir'de hiç mi itfaiye aracı yok. Yuh be.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title