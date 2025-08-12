İzmir'in Buca ve Aliağa ilçelerinde orman yangını

İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan yangın, alevlerin ormana sıçramasına neden oldu. Aliağa'da da makilik alanda başlayan yangın hızla büyüdü. Her iki noktada da alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

İzmir'in Buca ve Aliağa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor.

BUCA'DA MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

İzmir Buca'da Çevre yolundaki bir minibüste saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yol kenarındaki araçta çıkan yangında alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ALİAĞA'DA DA YANGIN VAR

Aliağa'da ise Kalabak ve Çoraklar mahalleleri arasındaki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, yangının Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın bir bölgede çıktığı öğrenildi.

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, Buca'daki yangına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "12 Ağustos 2025 Salı günü, İzmir–Aydın otoyolunda seyir halindeki bir araçta çıkan yangının, Buca Batı Girişi mevkiindeki ormanlık alana sıçraması sonucu başlayan yangına ekiplerimiz hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale etmektedir.

6 Uçak, 9 Helikopter, 139 Kara Aracı, 593 Personel bölgedeki yangını kontrol altına almak için aralıksız çalışmaktadır. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan yangın bölgesine yaklaşmamalarını ve görevlilerimizin uyarılarına titizlikle uymalarını önemle rica ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Ülkenin geleceği yanıyor yazık günah. Bunu bile isteye kim yapıyorsa milyonlarca canlının yandığı gibi yapanlarda yansın.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Dayı:

Ülke tımarhane her tarafı yakiyorlar

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Bu kadar salaklık olmaz aracı yanan kişi neden önlem almıyor

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

yangın tüpü izindeymiş.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıAlemi gezen:

Aralarda yangın boşluğu olmalı mesala her 5 km bir arada zeytin bahçeleri olmalı ve zemin temizlenmeli yokmu buna kudretiniz gücünüz. Yazık günah ülkenin ciğerleri yanıyor aylardir

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

sen gönüllü zemin temizleyici olarak bir yere kayıt ol, ardından biz gelelim. türkiye kimin umurunda?

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıSer_hat:

Benim anlamadığım eskiden niye bu kadar çok orman yanmazdı?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
