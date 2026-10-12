Papa 14. Leo, akciğerindeki nodül için yarın Gemelli'de ameliyat olacak

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Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun yarın sabah Roma'daki Gemelli Hastanesinde akciğerinde tespit edilen kitle (nodül) sebebiyle bir operasyon geçireceği bildirildi.

Vatikan Basın Ofisinden gazetecilere yapılan açıklamada, Papa 14. Leo'nun akciğerindeki kitlenin alınması için yarın Gemelli Hastanesinde öğlene doğru operasyon geçireceği belirtildi.

Papa'nın akciğerindeki kitlenin, rutin sağlık kontrolleri sırasında tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Tarihte ilk kez bir Papa, pazar duasında ameliyat olacağını açıkladı

71 yaşındaki Papa 14. Leo, dün, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden gerçekleştirdiği geleneksel pazar duası sırasında, "Doktorlar, akciğerimde bir kitle (nodül) tespit etti. Doktorlar müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine, nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Papa'nın "sürpriz" olarak değerlendirilen bu açıklamasının ardından Vatikan Basın Ofisi de operasyon sonrasında iyileşme döneminin 1 hafta sürmesinin beklendiğini duyurmuştu.

İtalyan basını da tarihte ilk kez bir Papa'nın, pazar duasında gelecek günlerde ameliyat olacağını şeffaflıkla açıkladığına dikkati çekti.

Basındaki haberlerde, Papa'nın 6-17 Kasım'da Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Güney Amerika gezisini iptal etmemek için hemen ameliyat olma kararı aldığı belirtildi.

Vatikan'ın önceki devlet başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan 2025'te vefatının ardından Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da 8 Mayıs 2025'teki Konklav'da (Papalık Seçimi) Papa olarak seçilen ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost, kendisine "Papa 14. Leo" ismini almıştı.

Kaynak: AA