Haberler

Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor Haber Videosunu İzle
Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan-İsrail sınırı yakınlarında bir öğrencinin çantasına koyduğu patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu okul gezisindeki gruptan 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Olay haberini alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim yayını için açtığı canlı yayını yarıda kesti.

  • Lübnan-İsrail sınırı yakınlarındaki Ramim Köprüsü ve Pe'er seyir noktası bölgesinde doğa yürüyüşü yapan okul çocukları ve öğretmenlerin bulunduğu grupta patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu 20 kişi etkilendi.
  • İsrail basınına yansıyan ilk bilgilere göre olay, bir öğrencinin bulduğu patlamamış mühimmatı çantasına koyması ve mühimmatın bir süre sonra çocuğun çantasında infilak etmesiyle yaşandı.
  • Kızıl Davut Yıldızı (MDA) yetkilileri patlamada durumu kritik olan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yerel haber kaynaklarına göre 2'si ağır, 3'ü orta ve 14'ü hafif olmak üzere toplam 19 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan- İsrail sınırı yakınlarındaki Ramim Köprüsü ve Pe’er seyir noktası bölgesinde facia yaşandı. Doğa yürüyüşü yapan okul çocukları ve öğretmenlerin bulunduğu grupta patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu 20 kişi etkilendi.

ÇOCUĞUN ÇANTASINA KOYDUĞU MÜHİMMAT PATLADI

İsrail basınına yansıyan ilk bilgilere göre acı olay, doğa yürüyüşü sırasında bir öğrencinin bulduğu patlamamış mühimmatı çantasına koymasıyla yaşandı. Mühimmatın bir süre sonra çocuğun çantasında infilak ettiği değerlendirilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kızıl Davut Yıldızı (MDA) yetkilileri, patlamanın ardından durumu kritik olan 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerel haber kaynaklarına göre olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır, 3'ü orta ve 14'ü hafif olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yetkililer, durumu iyi olan yaralıların da tedbir amaçlı hastaneye kaldırılabileceğini bildirdi.

NETANYAHU "HEMEN DÖNECEĞİZ" DEDİ, YAYINI AÇAMADI

Olay esnasında 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde anket oranlarını artırmak amacıyla canlı yayın gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, patlama haberinin ardından yayınını yarıda kesmek zorunda kaldı. İzleyicilerden gelen soruları yanıtladığı sırada acı haberi öğrenen Netanyahu, yayını sonlandırmadan önce "Hemen döneceğiz" ifadesini kullandı ancak canlı yayın tekrar açılmadı.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERLE ACİL ZİRVE

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Binyamin Netanyahu, sınır yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından güvenlik ve sağlık yetkilileriyle temas kurdu. Netanyahu'nun MDA Başkanı Eli Bin, Eğitim Bakanı Yoav Kisch ve Askeri Sekreter Tümgeneral Guy Markizeno ile görüştüğü ve kesintisiz durum değerlendirmesi yapmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
İzmir'de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı

İncir kutusunda rüşvet skandalı! Müfettiş suçüstü yakalandı
Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi

Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

28 ilde seçim anketi yapıldı, liderler için sürpriz sonuçlar var

Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti

Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Köpeğiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Mahkemeden pes dedirten karar

Köpeğiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Mahkemeden pes dedirten karar
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor

A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu

Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Cem Yılmaz, 40 gün önceki kalp krizi sonrası kontrolde güzel sintigrafi sonucu aldı

40 gün sonra aynı hastanede! Sonuçlar beklediği gibi çıktı
Deniz Işın evinin yakınında tacize uğradığını anlattı

Ünlü oyuncu evinin yakınında tacize uğradı: Bağıra bağıra uzaklaştım