Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor

Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesi her şeyi özetliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lübnan-İsrail sınırı yakınlarında bir öğrencinin çantasına koyduğu patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu okul gezisindeki gruptan 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Olay haberini alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim yayını için açtığı canlı yayını yarıda kesti.
- Lübnan-İsrail sınırı yakınlarındaki Ramim Köprüsü ve Pe'er seyir noktası bölgesinde doğa yürüyüşü yapan okul çocukları ve öğretmenlerin bulunduğu grupta patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu 20 kişi etkilendi.
- İsrail basınına yansıyan ilk bilgilere göre olay, bir öğrencinin bulduğu patlamamış mühimmatı çantasına koyması ve mühimmatın bir süre sonra çocuğun çantasında infilak etmesiyle yaşandı.
- Kızıl Davut Yıldızı (MDA) yetkilileri patlamada durumu kritik olan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yerel haber kaynaklarına göre 2'si ağır, 3'ü orta ve 14'ü hafif olmak üzere toplam 19 kişinin yaralandığını duyurdu.
Lübnan- İsrail sınırı yakınlarındaki Ramim Köprüsü ve Pe’er seyir noktası bölgesinde facia yaşandı. Doğa yürüyüşü yapan okul çocukları ve öğretmenlerin bulunduğu grupta patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu 20 kişi etkilendi.
ÇOCUĞUN ÇANTASINA KOYDUĞU MÜHİMMAT PATLADI
İsrail basınına yansıyan ilk bilgilere göre acı olay, doğa yürüyüşü sırasında bir öğrencinin bulduğu patlamamış mühimmatı çantasına koymasıyla yaşandı. Mühimmatın bir süre sonra çocuğun çantasında infilak ettiği değerlendirilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kızıl Davut Yıldızı (MDA) yetkilileri, patlamanın ardından durumu kritik olan 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerel haber kaynaklarına göre olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır, 3'ü orta ve 14'ü hafif olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yetkililer, durumu iyi olan yaralıların da tedbir amaçlı hastaneye kaldırılabileceğini bildirdi.
NETANYAHU "HEMEN DÖNECEĞİZ" DEDİ, YAYINI AÇAMADI
Olay esnasında 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde anket oranlarını artırmak amacıyla canlı yayın gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, patlama haberinin ardından yayınını yarıda kesmek zorunda kaldı. İzleyicilerden gelen soruları yanıtladığı sırada acı haberi öğrenen Netanyahu, yayını sonlandırmadan önce "Hemen döneceğiz" ifadesini kullandı ancak canlı yayın tekrar açılmadı.
ÜST DÜZEY YETKİLİLERLE ACİL ZİRVE
Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Binyamin Netanyahu, sınır yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından güvenlik ve sağlık yetkilileriyle temas kurdu. Netanyahu'nun MDA Başkanı Eli Bin, Eğitim Bakanı Yoav Kisch ve Askeri Sekreter Tümgeneral Guy Markizeno ile görüştüğü ve kesintisiz durum değerlendirmesi yapmayı sürdürdüğü kaydedildi.