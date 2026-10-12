Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor

Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş-Kocaelispor maçında konuk ekibin golünün ardından futbolcu Daniel Agyei'ye plastik su bardağı fırlattığı belirlenen taraftar hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli, "spor alanlarında silahla kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.
- Beşiktaş-Kocaelispor maçında Kocaelisporlu futbolcu Daniel Agyei'ye tribünden plastik su bardağı fırlatıldı.
- Su bardağını attığı belirlenen E.S. gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
- E.S. 'spor alanlarında silahla kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Beşiktaş ile Kocaelispor arasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yaşanan olayın ardından bir taraftar hakkında adli işlem başlatıldı. Kocaelispor'un attığı gol sonrası futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye plastik su bardağı fırlattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
GOL SEVİNCİNDE FUTBOLCUYA SU BARDAĞI FIRLATTI
Beşiktaş'ın sahasında Kocaelispor'u ağırladığı karşılaşmada, konuk ekibin golünün ardından tribünden sahaya plastik su bardağı atıldı. Bardağın Kocaelisporlu futbolcu Daniel Agyei'ye fırlatılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili harekete geçti.
GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemelerde su bardağını attığı belirlenen E.S. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Savcılıkta ifadesi alınan E.S., "spor alanlarında silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelinin tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin kararın hakimlik tarafından verilmesi bekleniyor.