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MHP'li vekil Karakoç'un yaralandığı Afşin'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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MHP'li vekil Karakoç'un yaralandığı Afşin'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında Karakoç'un da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da yaralandığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki aracın kavşakta çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaza, dün Afşin-Elbistan kara yolu Gerger Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan ve koruma polisinin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma sürerken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kavşaktaki kamyonete otomobilin hızla çarpması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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