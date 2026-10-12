MHP'li vekil Karakoç'un yaralandığı Afşin'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

MHP'li vekil Karakoç'un yaralandığı Afşin'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında Karakoç'un da bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da yaralandığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki aracın kavşakta çarpıştığı anlar yer aldı.
Kaza, dün Afşin-Elbistan kara yolu Gerger Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan ve koruma polisinin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Kazanın ardından başlatılan soruşturma sürerken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kavşaktaki kamyonete otomobilin hızla çarpması yer aldı.