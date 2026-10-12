İspanya’da yüksek hızlı trende yangın

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İspanya'da Madrid-Barselona seferini yapan yüksek hızlı trende yangın çıktı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

İspanya'da Madrid-Barselona seferini yapan yüksek hızlı trende Zaragoza kentine bağlı Ricla ve Plasencia de Jalon arasından geçtiği sırada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, hattın elektriği kesildi. Trende bulunan 283 yolcu tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

TREN SEFERLERİ İPTAL

Güzergahtaki çok sayıda tren seferi yangın nedeniyle iptal edildi. Yetkililer, yolcuların bulunduğu vagonların yangından etkilenmediğini, yangının arka sürücü kabininde çıktığını aktardı. Yangının çıkış neden henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı