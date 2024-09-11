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İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi

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İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış şehri felakete sürükledi. Menderes ilçesi Maydonoz Koyu'nda yağışın etkisiyle yolun bir bölümü çökerken bazı araçlar denize sürüklendi. Öte yandan Seferihisar'da bir inşaatın istinat duvarı su baskını nedeniyle çökerken onlarca araç oluşan boşluğun içine düştü.

İzmir'in Menderes ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu yol çöktü, bazı araçlar denize sürüklendi. Kentte gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Yağış nedeniyle Menderes Çukuraltı Mahallesi'nde bazı evler ile Özdere Mahallesi'nde belediyeye ait kapalı otoparkı su bastı, bir istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Bölgede sel sularının sürüklediği molozlar Özdere Oğan Timinci İlkokulu'nun bahçesinde de hasara neden oldu. Okulda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi.

İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi

YOL ÇÖKTÜ, ARAÇ SÜRÜKLENDİ

Menderes ilçesinde bazı araçlar suda mahsur kaldı. Özdere Mahallesi'nde de bazı evleri su bastı. Torbalı ilçesinde organize sanayi bölgesi çevresindeki su birikintileri sürücülere zorluk yaşattı. Ahmetbeyli Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu Maydonoz Koyu'ndaki yolun bir bölümü çöktü. Yolda park halindeki otomobillerden biri ile koyda bağlı olan teknelerden bazıları denize sürüklendi. Sürüklenen otomobilin sahibi Şadan Özdirik,aynı durumun geçmiş yıllarda da yaşandığını söyledi.

İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi

Bölgede yağışın beklendiğini ancak bu kadar etkili olacağını tahmin etmediklerini ifade eden Özdirik, "Şaşırdık kaldık. Araçların üstünde örtüleri duruyor ama araçlar suyun içerisinde. Gördüğünüz gibi yol çökmüş. Şu anda belediyenin ekipleri geldi. 'Bizim çıkarma imkanımız yok' dedi, yol çökmüş olduğu için. 'Kepçeyle çekip asılamayız' dediler." diye konuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri, denize sürüklenen otomobil ve teknelerin çıkarılması için çalışma başlattı.

İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi

BAZI EVLERİ SU BASTI

Mahallede yaklaşık 12 yıldır ikamet eden emekli doktor Cevdet Yılmaz da gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Yerel yönetimlerin dere yatağında yapılaşmaya göz yumduğunu savunan Yılmaz, şunları kaydetti; "Dere yatağı binalarla dolu. Ne olacak? Doğa sonunda bunun intikamını bizden alacak. Gece 04.00'te büyük şimşek çakmalarıyla yağmur başladı. Sabah evimden işe gitmek için çıktım. Arabamı park yerinden alırken ıslandım. Tekrar elbisemi değiştim. Sonra çıkmak imkansız. İnsan boyunda su akıyor denize. İşte bu araçları da o su getirdi. Duvarın birini yıktı. Sitede birçok evi su bastı."

İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi

Park halindeki bir otomobil denize sürüklendi. İtfaiye ekipleri aracın çıkartılması için çalışma başlattı. Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi.

İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi

SEFERİHİSAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 02.00 sıralarında başlayan ve şiddetini artırarak yağan sağanak ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Çolak İbrahim Bey Mahallesi 95 Sokak'taki bir inşaatın istinat duvarı su baskını nedeniyle çöktü. İstinat duvarı çöken binada ikamet edenler, ekipler tarafından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Çolak İbrahim Bey Mahalle Muhtarı Özkan Özdemir, "Yağış gece etkili oldu. Yaptığımız ilk incelemelerde istinat duvarının gece saat 02.00 sularında çöktüğünü düşünüyoruz. Yan binaları şimdilik boşaltmak durumunda kaldık. Yetkililerle istişare içinde çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Hava Durumu Seferihisar su baskını Menderes Güncel trafik Yaşam İzmir

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Yorumlar (5)

Vedat Bulut:

Izmir hak kusura bakmayın takım tutar gibi parti tutuyorlar kim iş yaparsa ona verin oyunuzu kardeşim 1 dönem verin ha iş yapmıyorsa gine değiştirin ama yooook

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Mert Kafkas Sahin:

İzmir altyapısı dizaynı leş mahalle ve evleri ile Hindistan’ı aratmaz. Öte yandan doğası ile ayrı güzeldir.

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Hüseyin Civelek:

Desenize rakı içecek yer kalmadı.

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Orhan ŞENGÜL:

Başkalarına biatçı diyenler aynı biat kültürü ile oy vermeye devam edenler, sokrates i haklı çıkarıp demokrasinin yenilir lokma olmadığını açıkça gösteriyorlar.

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MÜCAHİT KELEŞ:

Bir idoloji yüzünden halinize bakın.Yazik etmeyin

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