Destici'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler! 'Cumhuriyet adına millete zulüm yaşatıldı'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın arifesinde Cumhuriyet tarihine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Destici, 1982 Anayasası’nın yerine yeni ve sivil bir anayasa yapılması çağrısını da yineledi.

“CUMHURİYET ADINA MİLLETE ZULÜM YAŞATILDI”

Partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Destici, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana büyük mücadeleler verildiğini belirtti. Destici, şunları söyledi:

“Yine bu süre zarfı içerisinde maalesef Cumhuriyet adı altında Cumhuriyetin tek sahibi olduğunu iddia eden bir zümre tarafından maalesef Cumhuriyet adına millete zulüm yaşatılan dönemler de olmuştur. Darbe dönemleri olmuştur. Darbelerin gerekçesine baktığınızda, Cumhuriyeti koruma adına yapıldığı ilan edilmiştir. Milletin egemenliğine, milli iradesine karşı bu darbeler gerçekleştirilmiştir. Halbuki, Cumhuriyetin en büyük anlamı egemenliktir. Yani, milletin iradesidir.”

“KENDİLERİNİ CUMHURİYETİN SAHİBİ GİBİ GÖRÜYORLAR”

Türkiye’nin “darbeciler tarafından yaptırılan” 1982 Anayasası’ndan kurtulması gerektiğini savunan Destici, “Türkiye’nin behemehal, darbeciler tarafından yaptırılan 1982 anayasasından kurtulması ve tamamen milli iradenin istediği doğrultuda yeni, sivil, demokratik hukukun üstünlüğüne esas alan vatandaşlar arasında tam anlamıyla eşitliği sağlayacak olan bir yeni anayasa yapılmasından geçmektedir. Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana hep yeni anayasayı savunduk. Bugün de savunuyoruz” dedi.

Yeni anayasaya karşı çıkanları da eleştiren Destici, “Yeni anayasaya fırsat vermeyenleri ya da Türkiye’de yeni anayasa yapılmasına hep engel çıkaranların baktığımızda kendilerini Cumhuriyetin sahibi gibi görenler olduğuna şahitlik etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET HİÇBİR ZÜMRENİN TEKELİNDE DEĞİL”

Cumhuriyet’in 103. yılına ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, “Cumhuriyet, hiçbir zümrenin, hiçbir siyasi anlayışın, hiçbir toplumsal kesimin tek başına sahiplenebileceği bir miras da değil. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının ve Türk milletinin ortak değeridir, ortak kazanımıdır” dedi.

Destici, Cumhuriyet’in 103. yılını kutlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NA ÖNERİ

Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi’ne de değinen Destici, teşkilatın daha güçlü ve işlevsel bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini savundu. Destici, “Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ortak kararların alınmasını ve uygulanmasını takip edecek güçlü bir yürütme ve koordinasyon mekanizması kurulmasını teklif ediyoruz” dedi.

Destici, konuşmasının ardından Muğla’dan farklı siyasi partilerden ve vatandaşlardan oluşan 110 kişinin BBP’ye katıldığını duyurarak 10 kişiye rozetlerini taktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı