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Yardım teklifini 'Acemi değiliz' diyerek reddetti, 2 dakika sonra kaza yaptı! O anlar kask kamerasında

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Yardım teklifini 'Acemi değiliz' diyerek reddetti, 2 dakika sonra kaza yaptı! O anlar kask kamerasında
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Bursa Osmangazi'de motosikletinin ayna ve gaz kolu ayarları bozuk olduğu için zorlanan Yasemin Koç, trafik ışıklarında kendisine yardım etmek isteyen başka bir motosiklet sürücüsünün teklifini 'Acemi değiliz' diyerek reddetti. Yaklaşık 2 dakika sonra kaza yapan Koç, yara almadan kurtuldu. Yaşananlar, yardım teklif eden sürücünün kask kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da motosikletinin ayna ve gaz kolundaki ayarların bozuk olması nedeniyle zor anlar yaşayan Yasemin Koç, kendisine yardım etmek isteyen başka bir motosiklet sürücüsünün teklifini "Acemi değiliz" diyerek reddetti. Yaklaşık 2 dakika sonra kaza yapan Koç, kazayı yara almadan atlattı. Yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

TRAFİK IŞIKLARINDA YARDIM TEKLİFİ

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kemal Bengü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Yasemin Koç, ayna ve gaz kolundaki ayarların bozuk olması nedeniyle motosikletini kontrol etmekte zorlandı. Trafik ışıklarında beklediği sırada durumu fark eden başka bir motosiklet sürücüsü, Koç'a yardım etmek istedi. Ancak Koç, yardım teklifini reddederek yoluna devam etti. Yaklaşık 2 dakika sonra ise kaza meydana geldi.

İKİ DAKİKA SONRA YERDE

Yaşadıklarını anlatan Yasemin Koç, "Ayna ve gaz kolumun ayarları bozuktu. Lambalarda yardım etmek için başka bir motosiklet sürücüsü teklifte bulundu, ben de reddettim. İki dakika sonra kaza yaptım" dedi.

Kazanın ardından kadın sürücünün yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Yardım teklifiyle başlayan ve kısa süre sonra kazayla sonuçlanan olay, diğer motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, trafik ışıklarında yaşanan diyalog ve sonrasında meydana gelen kaza yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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