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Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı

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Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı Haber Videosunu İzle
Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
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Kütahya’da Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda refüje çarpan otomobil takla attı. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 26 yaşındaki sürücü Y.Ç., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı duyan annesi olay yerine koşarak geldi. Yüreği ağzına gelen anne gözyaşlarını tutamadı.

Kütahya’da meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Sürücüye ambulansta ayakta müdahale edildi.

REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATTI

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Ulusoy Kavşağı yakınında meydana geldi. Y.Ç.’nin kontrolünü kaybettiği 16 Y 0098 plakalı otomobil refüje çarparak takla attı. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Y.Ç., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

AMBULANSTA AYAKTA MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Y.Ç.’ye ambulansta ayakta müdahale edildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kazayı duyan Y.Ç.’nin annesi koşarak olay yerine geldi. Ters dönen otomobili gören anne, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
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