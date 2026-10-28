İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi! Gece başlıyor, 8 saat sürecek

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İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yaşayanlar cuma günü uzun süreli elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalacak. BEDAŞ’ın planlı bakım çalışma programına göre kesintiler Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer ve Şişli’de yapılacak.

BAKIM VE YATIRIM ÇALIŞMASI YAPILACAK

Kesintiler, BEDAŞ’ın bakım ve yatırım programı kapsamında yürüteceği şebeke çalışmaları nedeniyle yapılacak. Kesinti süreleri bölgeye göre 3 ile 8 saat arasında değişiyor. İşte ilçe ilçe kesinti yapılacak mahalle ve sokaklar:

FATİH’TE GECE YARISI BAŞLIYOR

00.00-06.00: Rüstempaşa Mahallesi Hasırcılar, Marpuççular, Sabuncuhanı, Tahmis sokakları ile Tahtakale Mahallesi Cömerttürk, Fındıkçılar, Hasırcılar, Sabuncuhanı, Tahtakale, Tomruk sokakları ve çevresi.

09.00-17.00: Ayvansaray Mahallesi Aktarma, Ağaçlı Çeşme, Bekar Odaları, Demirci Hasan, Dökmeci İbrahim, Ebe, Esnaf Loncası, Eğrikapı Fırını, Hacı Arif Efendi, Hoca Çakır, Kale Çıkmazı, Kırkambar, Kundakçı, Külhan 1., Molla Şakir, Mustafapaşa Bostanı, Pazarcık, Sebil, Sinanağa Çeşmesi, Vezir Kahya, Yatağan Hamamı, Şamdancıbaşı, Şehit Mümtaz sokakları ve çevresi.

GÜNGÖREN’DE 5 MAHALLE ETKİLENECEK

07.30-11.30: Güven Mahallesi İnönü Sokak ve çevresi.

08.00-12.00: Sanayi Mahallesi Adatepe, Barbaros Hayrettin, Doruk, Engin, Ergenekon, Kavak, Malazgirt, Nazlı, Oğuzhan, Piyale, Vali, Yeşilyurt, Yıldıran, İstiklal sokakları ve çevresi.

09.00-13.00: Merkez Mahallesi Ali Efe Çıkmazı, Ali Ruhi Bozkır, Atatürk, Badem, Burçak, Bülbül, Cumhuriyet Meydanı, Defneli, Efe, Fevzi Çakmak, Gökhan, Gönyeli, Kemaliye, Saka, Sandal, Serdar, Tınaz, Toros, Türker, Ufuk, Özdenler sokakları ve çevresi.

09.00-17.00: Akıncılar Mahallesi Salcı, Çelik, Atilla, Şinasi sokakları; Mareşal Çakmak Mahallesi Abdi İpekçi, Saydam sokakları; Merkez Mahallesi Abdi İpekçi, Ali Paşa, Cömerttürk, Muallim Naci, Rasim Paşa, Sakız, Sokullu Mehmet Paşa, Uzun Hasan, Zeynep Kamil, Zübeyde Hanım, Ziya Paşa sokakları ve çevresi.

KAĞITHANE’DE 3 AYRI KESİNTİ

09.00-15.00: Çeliktepe Mahallesi Alaca, Gülbahçe, Karaşahin, Kıvılcım, Kubilay, Kuytu, Mutlu, Ulubatlı, Çakır, Çemenzar, Çiçek, Şerefe sokakları ve çevresi.

09.00-15.00: Seyrantepe Mahallesi Dilek, Murat, Nato, Nato Çıkmazı, Nusret, Oğuzeli, Sarıkaya, Çavdar, İbrahim Karaoğlanoğlu sokakları ve çevresi.

09.00-17.00: Seyrantepe Mahallesi Cesur, Cevahir, Çardak, İbrahim Karaoğlanoğlu, Can, Cansız, Cihan, Ecrin, Gülderen sokakları ve çevresi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE 3 SAATLİK KESİNTİLER

09.00-12.00: Gültepe Mahallesi 1. Yayla, 1. Çapraz, Şaşkın Bakkal sokakları ve çevresi.

11.00-14.00: İnönü Mahallesi 1. Dut, 1. Dikmen, 2. Barış sokakları ve çevresi.

13.00-16.00: İnönü Mahallesi 3. Lale, Yaşardoğu, Çilek sokakları ve çevresi.

AVCILAR

09.00-17.00: Ambarlı Mahallesi Aşık Veysel 1, Balaban, Dere, Ihlamur Yolu, Irmak, Yavuz sokakları ve çevresi.

13.30-17.00: Yeşilkent Mahallesi Atilla İlhan, Fatih 1, G-149, G-150, G-151, G-152, G-153, G-154, G-155, G-602, G-604, G-607, G-612, G-613, G-614, G-616, G-618, G-619, G-620, G-621, G-625, G-630, G-631, G-632, G-772, G-802, G-919 sokakları ve çevresi.

ESENLER

09.00-17.00: Namık Kemal Mahallesi 20. Sokak; Çifte Havuzlar Mahallesi Kaan, Karlı, Osmanlı, Sebil, Yıldız sokakları ve çevresi.

10.00-14.00: Fevzi Çakmak Mahallesi 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1117., 1118., 1119., 1120., Atışalanı, Ferhatpaşa, Fevzi Çakmak, Orhangazi sokakları ve çevresi.

SARIYER

09.00-15.00: Huzur Mahallesi Beyaz Orkide, Gonca, Huzur Okullar, Sude, Tomurcuk 1, İmam Çeşme Yolu sokakları ve çevresi.

09.00-17.00: Huzur Mahallesi Cesur Sokak ve çevresi.

BAYRAMPAŞA

09.30-15.00: Kartaltepe Mahallesi Fatih, Selim Paşa, Ürgüplü sokakları; Yıldırım Mahallesi Aliya İzzetbegoviç, Günaydın, Millet, Uğur, Yakut, Yaprak sokakları; Muratpaşa Mahallesi Meram, Sokullu sokakları; Ortamahalle Mahallesi Çığ, Şen, Demirkapı, Gelincik, Üçer Çıkmazı sokakları; Vatan Mahallesi Kanaat, Şahin sokakları ve çevresi.

BEŞİKTAŞ

09.00-17.00: Levent Mahallesi Ebulula Mardin, Fulyalı, Ülgen sokakları ve çevresi.

ŞİŞLİ

09.00-15.00: Kuştepe Mahallesi Alev, Benek, Doğanay, Duran, Güney 2, Hudut, Kartopu Çıkmazı, Kızılcık Mahmut, Köz, Liman, Nar Çiçeği, Papatya, Tan, Yavrukuş, Zeytinlik, Çilek, Çiğdem, Özgür, İnönü, Şehit Er Cihan Namlı sokakları ve çevresi.

ESENYURT

09.00-17.00: Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Sokak; Mehterçeşme Mahallesi 1941., 1942., 1943., 1948., 1950., 1951., 1953., 2068. sokaklar ve çevresi.

BAĞCILAR

09.00-17.00: 15 Temmuz Mahallesi 1420., Sabia sokakları ve çevresi.

ADRESİNİZİ BÖYLE SORGULAYABİLİRSİNİZ

Vatandaşlar, kesinti saatlerine ilişkin güncel bilgiye BEDAŞ’ın internet sitesi, 186 numaralı çağrı merkezi ve sosyal medya hesabı üzerinden ulaşabiliyor.

Kaynak: Haberler.com