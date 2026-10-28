Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi

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Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları başladı.

Sarı-lacivertli yönetimin önceliği yabancı teknik direktörlere verdiği belirtilirken, yerli adaylar arasında Abdullah Avcı'nın ismi öne çıktı. beIN SPORTS'ta yer alan haberde, Fenerbahçe yönetiminin Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı'yı telefonla arayarak ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARI ABDULLAH AVCI'YI İSTEMİYOR

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alması, sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışma yarattı. Deneyimli çalıştırıcının takımın başına geçmesine karşı çıkan taraftarlar, yönetimin başka bir isimle anlaşmasını istiyor. Avcı'nın teknik direktörlük için değerlendirilmesi, taraftarların tepkisini çeken konular arasına girdi.

TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, bordo-mavili ekibi 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. 31 Ağustos 2024'te Trabzonspor'dan ayrılan deneyimli teknik adamın ismi, İsmail Kartal sonrası Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında yeniden konuşulmaya başlandı.

GÖZLER FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı henüz netlik kazanmadı. Abdullah Avcı'nın yanı sıra farklı yerli ve yabancı teknik adamların isimleri de konuşulurken, sarı-lacivertli yönetimin vereceği karar merakla bekleniyor.

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Kaynak: Haberler.com