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İsrail'in Belgrad Elçiliği'ne saldırı girişimi başarısız oldu, saldırgan öldürüldü

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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Belgrad Büyükelçiliği'ne gece düzenlenen saldırı girişiminin başarısız olduğunu ve elçilik kapalıyken İsrailli personelin zarar görmediğini bildirdi. Sırbistan polisi, saldırganın öldürüldüğünü ve bir korumanın hafif yaralandığını açıkladı.

İsrail, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki büyükelçiliğine yönelik gece saatlerinde saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgrad Büyükelçiliği'ni hedef alan saldırı girişiminin başarısız olduğu belirtildi.

Saldırganın Sırbistan polisi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, olayın yaşandığı gece saatlerinde büyükelçiliğin kapalı olması sebebiyle hiçbir İsrailli personelin zarar görmediği ifade edildi.

Sırbistan polisinden yapılan açıklamada ise İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği önündeki korumalara bıçaklı saldırı girişiminde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın öldürüldüğü belirtildi.

Olayda, elçilik önündeki bir korumanın da hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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