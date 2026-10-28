İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı

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Azerbaycan'daki başörtüsü tartışmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Oktay Saral, sosyal medya hesabında dikkat çeken değişikliklere imza attı.

PROFİLİNDEN BAŞDANIŞMANLIK UNVANINI KALDIRDI

Oktay Saral'ın X hesabındaki biyografi bölümünde daha önce yer alan "T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı" ifadesini kaldırdığı görüldü. Saral, profilinin arka planında kullandığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı fotoğrafını da Türk bayrağı görseliyle değiştirdi.

AZERBAYCAN'DAKİ BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Saral'ın istifası, Azerbaycan'daki okullarda uygulanan kıyafet düzenlemesine yönelik eleştirilerinin ardından gelmişti. Saral, 12 Ekim'de yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Saral'ın görevden alındığı iddiaları ortaya atılmış, Saral ise daha sonra sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu.

"MAKAMLAR GEÇİCİDİR" MESAJI VERMİŞTİ

İstifa açıklamasında Saral, "2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum" ifadelerine yer vermişti.

Makamların geçici olduğunu vurgulayan Saral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yürümeye devam edeceğini belirterek, "Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir" demişti.

Kaynak: Haberler.com