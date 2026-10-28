Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'daki başörtüsü tartışmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Oktay Saral, sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklikler yaptı. Saral, X profilinden başdanışmanlık unvanını kaldırırken arka plan görselini de Türk bayrağıyla değiştirdi.

  • Oktay Saral, X hesabındaki biyografi bölümünden "T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı" ifadesini kaldırdı ve profil arka planındaki Cumhurbaşkanlığı Sarayı fotoğrafını Türk bayrağı görseliyle değiştirdi.
  • Saral, 2016 yılından bu yana yürüttüğü Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
  • İstifa, Saral'ın 12 Ekim'de Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesine yönelik eleştirilerinin ardından geldi.

Azerbaycan'daki başörtüsü tartışmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Oktay Saral, sosyal medya hesabında dikkat çeken değişikliklere imza attı.

PROFİLİNDEN BAŞDANIŞMANLIK UNVANINI KALDIRDI

Oktay Saral'ın X hesabındaki biyografi bölümünde daha önce yer alan "T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı" ifadesini kaldırdığı görüldü. Saral, profilinin arka planında kullandığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı fotoğrafını da Türk bayrağı görseliyle değiştirdi.

AZERBAYCAN'DAKİ BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Saral'ın istifası, Azerbaycan'daki okullarda uygulanan kıyafet düzenlemesine yönelik eleştirilerinin ardından gelmişti. Saral, 12 Ekim'de yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Saral'ın görevden alındığı iddiaları ortaya atılmış, Saral ise daha sonra sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu.

"MAKAMLAR GEÇİCİDİR" MESAJI VERMİŞTİ

İstifa açıklamasında Saral, "2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum" ifadelerine yer vermişti.

Makamların geçici olduğunu vurgulayan Saral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yürümeye devam edeceğini belirterek, "Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir" demişti.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Seçim yenilgisi sonrası Ben-Gvir'in danışmanından olay sözler: İsrail halkı aptal

Seçim sonuçları Ben-Gvir cephesini küplere bindirdi
SPK'dan peş peşe yaptırım kararı: 50 kişiye suç duyurusu, şirkete tasfiye

SPK'dan peş peşe yaptırım kararı: 50 kişiye suç duyurusu
Alina Boz'un annesi Olga Boz'dan yıkım tepkisi! Oturduğu bina zarar gördü

Genç oyuncunun annesinin korku dolu anları! İsyan etti
Haberler.com
2000

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSerdar baba:

Alparslan Kuytul için “suyun ısındı “ demişti. Gördük kimin suyunun ısındığını!

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1234567:

niye alpaslan kuytulun suyu ısınmamışmıydı?

yanıt8
yanıt0
Haber Yorumlarıyilmaz yilmaz:

Bunyalamalar Alparslan kuytul hocanin bohu bile olamazlar

yanıt0
yanıt8
Haber YorumlarıRevolver:

Adama böyle başdanışmanını kovdururlar işte.. Helal olsun Aliyev

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Karakuş:

aftal saftal yorumlara bayılırsınız. azıcık satranç oynayın.

yanıt3
yanıt0

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balık tutmak için solucan ararken servet buldular: Toprağın altından 24 bin sikke çıktı

Balık tutmak için solucan ararken servet buldular
18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu

Milyonlarca emekliye müjde! Maaş hesabı sil baştan değişiyor
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak

Netanyahu'ya büyük darbe vurdular! Koalisyon artık onlarsız olmaz
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bile

İsrail'in eski başbakanı şimdiden kolları sıvadı: Görüşmelere başladık
Netanyahu'nun rakibi Eisenkot: Hükümeti kurmak için harekete geçeceğiz

Netanyahu'nun rakibinden "hükümet" açıklaması
Maçı izlemek için televizyonunu açanlar şoke oldu

Maçı izlemek için televizyonunu açanlar şoke oldu
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili yeni açıklama

Jülide Kural: Kadir’e emek veren tek yeğeni Gül’dü
Netanyahu'nun koalisyonu geride! Ben-Gvir'den şaşırtan sözler

Sandık çıkış anketleri başka söylüyor, Ben-Gvir başka
Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti

Sunucunun yaptığı hareket pahalıya patladı