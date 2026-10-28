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Ünlü YouTuber'ın evine jandarma baskını! İçeriden çıkanlar şaşkına çevirdi

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Ünlü YouTuber'ın evine jandarma baskını! İçeriden çıkanlar şaşkına çevirdi
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde uyuşturucu madde ve kenevir bitkisi ele geçirilen YouTube yayıncısı Ahmet Çakır tutuklandı.

Gönen ilçesine bağlı Şaroluk Mahallesi'nde, Ahmet Çakır'ın arazisindeki ahşap evde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. 

EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Sarıköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 26 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 620 gram skunk uyuşturucu maddesi, 6 kök skunk bitkisi, 50 gram kenevir tohumu, hassas terazi, iklimlendirme ve aydınlatma sistemi, ruhsatsız av tüfeği, cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin lira ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan ve YouTube üzerinden yayınlar yaptığı öğrenilen Ahmet Çakır, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekim ile uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçları kapsamında işlem yapıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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