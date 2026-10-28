Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar

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Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi. Derbi yenilgisinin ardından eleştirilerin odağına yerleşen deneyimli çalıştırıcıyla yolların ayrılması, sarı-lacivertli kulüpte yeni bir teknik direktör arayışını beraberinde getirdi. Yönetimin yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, birçok isim Fenerbahçe ile anılmaya başladı.

TARAFTARLAR ANTONIO CONTE'Yİ ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör arayışında adı geçen Antonio Conte, sarı-lacivertli taraftarların en fazla ilgi gösterdiği isimlerden biri oldu. İtalyan çalıştırıcının Avrupa futbolundaki tecrübesi, kazandığı şampiyonluklar ve disiplinli oyun anlayışı, Conte'yi isteyen taraftarların öne çıkardığı özellikler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlü bir teknik direktörle yola devam etmesini isteyen taraftarlar, Conte'nin takımın başına geçmesini arzuluyor.

YÖNETİMİN ADAYLARI ARASINDA YER ALIYOR

Fenerbahçe yönetiminin değerlendirdiği teknik direktör adayları arasında Antonio Conte'nin de bulunduğu öne sürülüyor. İtalyan teknik adamın yanı sıra Vincenzo Montella, Abdullah Avcı ve Volkan Demirel gibi isimler de sarı-lacivertli kulüple anılıyor.

Ancak yönetimin hangi isimle görüşme yaptığına ve teknik direktörlük görevi için kiminle anlaşmaya yakın olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

ABDULLAH AVCI İSMİNE TEPKİLER VAR

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında Abdullah Avcı'nın adının geçmesi, sarı-lacivertli taraftarların bir bölümünün tepkisini çekti. Deneyimli çalıştırıcının takımın başına geçmesini istemeyen taraftarlar bulunurken, Antonio Conte gibi uluslararası tecrübeye sahip bir teknik direktörle anlaşılması yönündeki beklentiler de dile getiriliyor.

CONTE'NİN KARİYERİ ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU

İtalyan futbolunun önemli teknik direktörlerinden Antonio Conte, kariyeri boyunca Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham ve Napoli gibi kulüplerde görev yaptı. Juventus ile üst üste üç Serie A şampiyonluğu yaşayan Conte, Inter ve Napoli'yi de İtalya'da şampiyonluğa taşıdı. Chelsea'nin başında ise Premier Lig şampiyonluğu kazandı.

Deneyimli çalıştırıcının özellikle şampiyonluk yarışındaki takımlarda elde ettiği başarılar, Fenerbahçe taraftarlarının kendisini istemesinde etkili olan unsurlar arasında gösteriliyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KARARI BEKLENİYOR

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük görevi için Dirk Kuyt'ın adı öne çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin kalıcı teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Antonio Conte ile ilgili gelişmeler de merakla takip ediliyor. Conte'nin adaylar arasında gösterilmesine rağmen Fenerbahçe ile anlaşma sağladığına ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

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