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İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör

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İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
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Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından İsmail Kartal ile yolların ayrılmasıyla teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin ilk temas kurduğu isimlerden birinin Abdullah Avcı olduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adamla telefon görüşmesi yapıldığı belirtilirken, Bülent Uygun'un da Fenerbahçe'den teklif beklediği aktarıldı.

  • Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışında Abdullah Avcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
  • Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Bülent Uygun, sarı-lacivertli kulüpten teklif bekliyor.
  • Abdullah Avcı, Trabzonspor'u 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı ve 31 Ağustos 2024'te görevinden ayrıldı.

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktörünü belirlemek için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerde öncelik yabancı teknik direktörlere verilse de yerli isimler de değerlendiriliyor.

Bu isimlerin başında ise son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı geliyor. beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından deneyimli teknik adamla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÜLENT UYGUN DA TEKLİF BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında gündeme gelen bir diğer yerli isim ise Bülent Uygun oldu. Deneyimli çalıştırıcının da sarı-lacivertli kulüpten teklif beklediği belirtildi. Yönetimin teknik direktörlük koltuğu için hangi isimle anlaşacağı henüz netlik kazanmadı.

ABDULLAH AVCI TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Son olarak Trabzonspor'da görev yapan Abdullah Avcı, bordo-mavili ekibi 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'daki görevinden 31 Ağustos 2024 tarihinde ayrıldı. Avcı, bordo-mavili kulüple Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı.

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