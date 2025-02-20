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İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi

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Kar yağışının esir aldığı İstanbul'da öğrencilerin beklediği açıklamayı İstanbul Valisi Davut Gül yaptı. Vali Gül, bugün tatil olan okullarda eğitime yarın da ara verildiğini açıkladı. Ayrıca motosikletlerin ve motokuryelerin saat 00.00 itibarıyla yola çıkması yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinde yaptığı uyarının ardından kar yağışı İstanbul'u esir aldı. Dünden bu yana megakentin genelinde kar yağışı etkili olurken, okullar da tatil edildi.

İSTANBUL'DA KAR TATİLİ UZADI

Kar tatilinin uzayıp uzamayacağı merak edilirken, İstanbul Valisi Davut Gül öğrencilerin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Vali Gül, il genelinde okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi

Vali Davut Gül İstanbul İl AFAD Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında şunları söyledi: "2 gündür aldığımız son verilere göre bugün karla karışık ve kar şeklinde devam eden yağışlar Anadolu yakasında etkili olmuştur. Pazar günü beklenen kar yağışının Avrupa Yakasında etkili olacağı tahmin edilmektedir. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi özel tüm okullar halk eğitim merkezleri kurslar dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum kuruşlarında çalışan gazi, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz idari izinli sayılacaktır" dedi.

MOTOSİKLETLERİN GECE TRAFİĞE ÇIKMASI YASAK

Ayrıca bir haber de motokuryeler için geldi. Motosikletler ve motokuryelerin saat 00.00 itibarıyla trafiğe çıkması yasaklandı.

İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi

4 İLDE DAHA OKULLAR TATİL

Ayrıca tatil haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ordu, Muş, Bursa ve Yalova'da da okullar yarın tatil edildi.

AKOM'DAN İSTANBUL'A 3 GÜNLÜK UYARI

Akom, megakent için pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeni ile sıcaklıkların -2 ila 3°C aralığında seyredeceği, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı tahmini de yapıldı.

İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi

PROF. DR. ORHAN ŞEN: KARIN YARIM METREYİ BULMA İHTİMALİ VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 3 gün daha İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını vurgularken bu gecenin kritik olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi şu şekilde; "Kar yüksekliği 3 santim civarında Kartal'da Aydos'ta. 3 gün daha kar yağacak. Bu gece ve yarın öğlene kadar da kuvvetli olmasını bekliyoruz. Sıcaklığın düşmesi ile tipi şeklinde olacak. Bu gece ve yarın sabah ölçeceğimiz karın yarım metreyi bulma ihtimali var. Bu gece kritik. Bugün ve yarın; hatta yarın, vatandaşlarımızın işi yoksa dışarı çıkmasın. Gece sıfırın altına düşeceği için buzlanma var. Kar da olacak. Eğer çıkacaklarsa toplu taşıma araçlarını kullanalım. Bu Pazar günü -4, -5'e kadar düşebilir.

İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi

YARIN İÇİN 5 İLE TURUNCU KOD

Yarın için ise 5 il için turuncu kodlu, 21 için sarı kodlu uyarı verildi. O iller sırasıyla şu şekilde oldu; Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kastamonu(turuncu), Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop(turuncu), Trabzon, Van, Zonguldak(turuncu), Batman, Şırnak, Bartın(turuncu), Ardahan, Iğdır, Düzce (turuncu)

İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi

AFAD'dan yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi; "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 21 Şubat Cuma günü; Bugün Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da yerel kuvvetli kar sağanakları görüleceği, kar yağışlarının Cuma günü etkisini daha da arttıracağı tahmin ediliyor. Samsun'da Cumartesi sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde Pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsü olan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMesut:

Tatil Yapmak için Bahane arıyorlar. Yaşım 44 bizim zamanımızda 1mt de yağsa tatil olmazdı ki şimdiki imkanlar yoktu yollar açılmazdı bile şimdi tahmin üzerine tatil yapıyorlar bu çocukların eğitiminden geri kalmalarını neden düşünmüyorlar. gerçi kimin umrunda ki.

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Haber YorumlarıEmir Güler:

İSTANBULU ESİRMİ ALDI MECİDİYEKÔYDE BİRŞEY YOK NOKTA.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Bu kış kıyamette her aileye 1 kilo kavurma bağışlasıaniz valim, çok acıktım da..

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Haber YorumlarıDeniz Kaya:

bari evde devam etseler

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Haber YorumlarıUfuktaki Umut:

cocuklar icin kar tatili unutulmaz anı olarak kalacak, tesekkurler

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